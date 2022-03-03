Байден запретил въезд в США более чем 50 "российским олигархам" и их семьям
Президент США Байден сообщил, что запретил въезд более чем 50 "российским олигархам
© AP Photo / Poo / Julia NikhinsonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Poo / Julia Nikhinson
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что запретил въезд в США более чем 50 "российским олигархам".
"Сегодня я сообщаю, что мы добавили десятки имен в список, включая одного из богатейших российских миллиардеров. И я запрещаю поездки в США более чем 50 российским олигархам, их семьям и ближайшим помощникам", - сказал Байден в начале встречи с членами своей администрации, трансляцию которой вели американские кабельные сети.
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"Мы продолжим вводить жесткие экономические санкции против Путина и тех, кто его окружает", - сказал Байден.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
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