15:52 03.03.2022 (обновлено: 15:53 03.03.2022)
Запад перестал скрывать, что хочет уничтожить Россию, заявил полпред в СКФО
Полпред в СКФО Чайка заявил, что страны Запада всегда хотели уничтожить Россию
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка
Бывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 3 мар - РИА Новости. Страны Запада всегда хотели уничтожить Россию, но сегодня они просто перестали это скрывать, заявил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
В четверг в режиме видеоконференции прошло совещание под председательством вице-премьера РФ Александра Новака по социально-экономической ситуации в СКФО.
"Конечно, сейчас наша страна столкнулась с беспрецедентным политическим и экономическим давлением со стороны США, ведущих держав Западной Европы, а также государств, находящихся в той или иной степени зависимости от них. Цель одна – уничтожить Россию. Так было всегда, но сегодня они просто перестали это скрывать. Для этого используются как прямые меры воздействия, так и попытки влияния на мировое сообщество через обострение уже забытых и создание новых противоречий", - отметил Чайка, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, Запад применяет следующие методы: запрет на импорт научных разработок и технологий, ограничение финансовой интеграции и производственной кооперации, международной торговли. Введением различных режимов изоляции они рассчитывают уничтожить экономику нашего государства, отметил полпред.
"Но мы это уже проходили. И не только в 2014 году, когда после Крымской весны против нас уже вводили санкции. Старшее поколение помнит события начала девяностых годов, когда страна находилась на краю катастрофы. И только волевые решения нашего руководства остановили процесс ее развала", - подчеркнул полпред.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
3 марта, 12:27Лавров назвал условия диалога России с Западом