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В конгресс США внесли проект о запрете импорта энергоносителей из России
В конгресс США внесли проект о запрете импорта энергоносителей из России - РИА Новости, 03.03.2022
В конгресс США внесли проект о запрете импорта энергоносителей из России
Сенаторы от обеих палат конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет на импорт энергоносителей из России в связи с событиями на... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:43
2022-03-03T23:00
сша
россия
сенат сша
экономика
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы от обеих палат конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет на импорт энергоносителей из России в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном заявлении законодателей."Владимир Путин использует энергетическую сферу как оружие войны. Действия России требуют фундаментального переосмысления национальной безопасности США, а также нашей национальной и международной энергетической политики, которая на текущий момент поддерживает Россию, позволяя ей поставлять свои энергоресурсы", - говорится в заявлении.Проект закона представили сенатор-демократ от штата Западная Виргиния, председатель сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам Джо Манчин и его коллега-республиканец Лиза Мурковски, также представляющая данный комитет.Законопроект среди прочего предполагает объявление чрезвычайного положения в США в связи с "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике" США, которая стала следствием "российской агрессии в отношении Украины". На основании режима ЧП, как следует из документа, президент США должен объявить о полном запрете на ввоз сырой нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России.Конгрессмены подчеркивают, что данный проект закон основан "на здравом смысле", а потому пользуется поддержкой представителей обеих политических партий США: Республиканской и Демократической. "Он ударит по Кремлю в самое больное место. Если бы президент (Джо) Байден не начал войну против американской энергетики с первого дня своего президентства, он бы уже ввел аналогичный запрет в отношении российских энергоносителей", - полагают сенаторы США.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220303/energonositeli-1776376994.html
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сша, россия, сенат сша, экономика, в мире
22:43 03.03.2022 (обновлено: 23:00 03.03.2022)
 
В конгресс США внесли проект о запрете импорта энергоносителей из России

Сенаторы в США внесли на рассмотрение проект о запрете импорта энергоносителей из России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы от обеих палат конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет на импорт энергоносителей из России в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном заявлении законодателей.
"Владимир Путин использует энергетическую сферу как оружие войны. Действия России требуют фундаментального переосмысления национальной безопасности США, а также нашей национальной и международной энергетической политики, которая на текущий момент поддерживает Россию, позволяя ей поставлять свои энергоресурсы", - говорится в заявлении.
Проект закона представили сенатор-демократ от штата Западная Виргиния, председатель сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам Джо Манчин и его коллега-республиканец Лиза Мурковски, также представляющая данный комитет.
Законопроект среди прочего предполагает объявление чрезвычайного положения в США в связи с "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике" США, которая стала следствием "российской агрессии в отношении Украины". На основании режима ЧП, как следует из документа, президент США должен объявить о полном запрете на ввоз сырой нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России.
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Конгрессмены подчеркивают, что данный проект закон основан "на здравом смысле", а потому пользуется поддержкой представителей обеих политических партий США: Республиканской и Демократической. "Он ударит по Кремлю в самое больное место. Если бы президент (Джо) Байден не начал войну против американской энергетики с первого дня своего президентства, он бы уже ввел аналогичный запрет в отношении российских энергоносителей", - полагают сенаторы США.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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