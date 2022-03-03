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https://ria.ru/20220303/zakharova-1776372152.html
Захарова осадила британского журналиста, задавшего провокационный вопрос
Захарова осадила британского журналиста, задавшего провокационный вопрос - РИА Новости, 03.03.2022
Захарова осадила британского журналиста, задавшего провокационный вопрос
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего еженедельного брифинга поставила на место британского журналиста, задавшего ей провокационный... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:33
2022-03-03T21:33
ситуация в днр и лнр
россия
в мире
мария захарова
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего еженедельного брифинга поставила на место британского журналиста, задавшего ей провокационный вопрос.В ходе брифинга журналист британского телеканала Sky news задал ей вопрос: "Вы говорите, что защищаете гражданское население, но мы видим, что все больше ударов проводится по правительственным и жилым зданиям,&nbsp;увеличилось количество жертв среди гражданского населения… Вы действительно не совершаете удары по гражданскому населению или вы просто лжете?" - спросил журналист.На это Захарова заявила: "Еще раз вы в таком тоне зададите вопрос, я с вами вообще разговаривать не буду"."Вы свою&nbsp;пропаганду будете адресовать вашим британским политикам, а здесь держите себя в рамках. Не можете, не умеете - не выдавайте себя за журналиста. Еще раз, понятно, да? Мы открыты для всех", -добавила она.Журналист перебил ее, на это Захарова указала, что еще не ответила на вопрос."Я прекрасно понимаю - я, извините, училась, на факультете международной информации (МГИМО), - я прекрасно знаю, что такое задавать вопросы, когда уже в них ввинчивается позиция", - добавила официальный представитель МИД России."Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что министерство обороны изначально об этом говорило, проводит кампании, которые нацелены на военную инфраструктуру. Как сегодня об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, к сожалению, действительно, жертвы среди и представителей вооруженных сил, и гражданского населения, да, случаются", - сказала она.Захарова добавила, что "удивительно, что об этом спрашиваете вы, представитель страны, которая много лет на протяжении десятилетий вела&nbsp;кровавую бойню в тех странах, которые не имеют с вами общих границ, и вообще непонятно, что вы там делали"."А по поводу того, что врет, это врет&nbsp;британское правительство, когда поддержало кампанию по захвату Ирака. Потом, правда, признали свое вранье, но не извинились и не несли никакой ответственности", - отметила она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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ситуация в днр и лнр, россия, в мире, мария захарова, украина
21:33 03.03.2022
 
Захарова осадила британского журналиста, задавшего провокационный вопрос

Захарова поставила на место британского журналиста, задавшего провокационный вопрос

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего еженедельного брифинга поставила на место британского журналиста, задавшего ей провокационный вопрос.
В ходе брифинга журналист британского телеканала Sky news задал ей вопрос: "Вы говорите, что защищаете гражданское население, но мы видим, что все больше ударов проводится по правительственным и жилым зданиям, увеличилось количество жертв среди гражданского населения… Вы действительно не совершаете удары по гражданскому населению или вы просто лжете?" - спросил журналист.
На это Захарова заявила: "Еще раз вы в таком тоне зададите вопрос, я с вами вообще разговаривать не буду".
"Вы свою пропаганду будете адресовать вашим британским политикам, а здесь держите себя в рамках. Не можете, не умеете - не выдавайте себя за журналиста. Еще раз, понятно, да? Мы открыты для всех", -добавила она.
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Журналист перебил ее, на это Захарова указала, что еще не ответила на вопрос.
"Я прекрасно понимаю - я, извините, училась, на факультете международной информации (МГИМО), - я прекрасно знаю, что такое задавать вопросы, когда уже в них ввинчивается позиция", - добавила официальный представитель МИД России.
"Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что министерство обороны изначально об этом говорило, проводит кампании, которые нацелены на военную инфраструктуру. Как сегодня об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, к сожалению, действительно, жертвы среди и представителей вооруженных сил, и гражданского населения, да, случаются", - сказала она.
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Захарова добавила, что "удивительно, что об этом спрашиваете вы, представитель страны, которая много лет на протяжении десятилетий вела кровавую бойню в тех странах, которые не имеют с вами общих границ, и вообще непонятно, что вы там делали".
"А по поводу того, что врет, это врет британское правительство, когда поддержало кампанию по захвату Ирака. Потом, правда, признали свое вранье, но не извинились и не несли никакой ответственности", - отметила она.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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