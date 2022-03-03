https://ria.ru/20220303/yunarmiya-1776196148.html
Подмосковные юнармейцы запустили акцию в поддержку детей из Донбасса
Подмосковные юнармейцы запустили акцию в поддержку детей из Донбасса - РИА Новости, 03.03.2022
Подмосковные юнармейцы запустили акцию в поддержку детей из Донбасса
Подмосковные юнармейцы запустили акцию "Своих не бросаем" в поддержку детей из Донбасса - это помощь в адаптации в новых для себя условиях, говорится на... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:48
2022-03-03T10:48
2022-03-03T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
сша
россия
втб
сбербанк россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подмосковные юнармейцы запустили акцию "Своих не бросаем" в поддержку детей из Донбасса - это помощь в адаптации в новых для себя условиях, говорится на странице пресс-службы регионального правительства в соцсетях."Подмосковные юнармейцы дали старт всероссийской акции "Своих не бросаем" в поддержку детей, вынужденных уехать из Донбасса. Она призвана помочь ребятам быстрее адаптироваться в новых для себя условиях, найти друзей", - говорится в публикации.В Солнечногорске для юных жителей ДНР и ЛНР провели мастер-классы игры на музыкальных инструментах, сделали масленичные подделки и пекли блины. После им раздали краски и вместе с начальником главного штаба "Юнармии" Никитой Нагорным сделали граффити, добавили в сообщении."Теперь такие "Граффити мира" появятся еще в 15 регионах, где пройдет акция. В том числе в Донецке и Луганске. Каждый стрит-арт будет оригинальным. Предложить идею может любой желающий - на сайте юнармейцев", - уточнили в пресс-службе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775653242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, сша, россия, втб, сбербанк россии, юнармия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Подмосковные юнармейцы запустили акцию в поддержку детей из Донбасса
Подмосковные юнармейцы запустили акцию "Своих не бросаем" в поддержку детей из Донбасса