https://ria.ru/20220303/yaponiya-1776242368.html

Япония планирует заморозить активы крупных российских бизнесменов

Япония планирует заморозить активы крупных российских бизнесменов - РИА Новости, 03.03.2022

Япония планирует заморозить активы крупных российских бизнесменов

Япония намерена заморозить активы крупных российских бизнесменов в рамках введенных санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине, заявил в ходе... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:28

2022-03-03T13:28

2022-03-03T13:33

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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Япония намерена заморозить активы крупных российских бизнесменов в рамках введенных санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида."Мы ввели персональные санкции против представителей российского правительства, в том числе, против президента (РФ) Путина. Мы также намерены предпринять меры по заморозке активов российских так называемых олигархов", - отметил он.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Япония также объявила о санкциях в отношении России. В частности, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергея Шойгу. Кроме того, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены.Кроме того, экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других. В санкционном списке значится Центробанк РФ, ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк. Также стало известно, что будут заморожены активы ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Ранее было объявлено о санкциях против банка "Россия" и представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, россия