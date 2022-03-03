https://ria.ru/20220303/vysylka-1776328730.html
МИД назвал высылку Болгарией двух российских дипломатов провокацией
МИД назвал высылку Болгарией двух российских дипломатов провокацией - РИА Новости, 03.03.2022
МИД назвал высылку Болгарией двух российских дипломатов провокацией
Россия расценивает решение Болгарии о высылке двух российских дипломатов как откровенную провокацию и оставляет за собой право принять ответные меры, заявила... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:15
2022-03-03T18:15
2022-03-03T18:35
россия
в мире
болгария
мид болгарии
мария захарова
софия (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия расценивает решение Болгарии о высылке двух российских дипломатов как откровенную провокацию и оставляет за собой право принять ответные меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее посольство РФ в Софии подтвердило РИА Новости, что МИД Болгарии объявил двух дипломатов персона нон грата, они должны покинуть страну в течение 48 часов."Мы расцениваем данный шаг официальной Софией, предпринятый ею в канун священной для нашей общей истории даты - годовщины освобождения Болгарии от османского ига в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов - просто как откровенную провокацию. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, никаких внятных обоснований и доказательств неподобающей деятельности российских дипломатов София не представила.
https://ria.ru/20220303/diplomaty-1776277780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, болгария, мид болгарии, мария захарова, софия (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:15 03.03.2022 (обновлено: 18:35 03.03.2022)
МИД назвал высылку Болгарией двух российских дипломатов провокацией
МИД назвал решение Болгарии о высылке двух российских дипломатов откровенной провокацией