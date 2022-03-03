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МИД назвал высылку Болгарией двух российских дипломатов провокацией
МИД назвал высылку Болгарией двух российских дипломатов провокацией - РИА Новости, 03.03.2022
МИД назвал высылку Болгарией двух российских дипломатов провокацией
Россия расценивает решение Болгарии о высылке двух российских дипломатов как откровенную провокацию и оставляет за собой право принять ответные меры, заявила... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:15
2022-03-03T18:35
россия
в мире
болгария
мид болгарии
мария захарова
софия (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия расценивает решение Болгарии о высылке двух российских дипломатов как откровенную провокацию и оставляет за собой право принять ответные меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее посольство РФ в Софии подтвердило РИА Новости, что МИД Болгарии объявил двух дипломатов персона нон грата, они должны покинуть страну в течение 48 часов."Мы расцениваем данный шаг официальной Софией, предпринятый ею в канун священной для нашей общей истории даты - годовщины освобождения Болгарии от османского ига в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов - просто как откровенную провокацию. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, никаких внятных обоснований и доказательств неподобающей деятельности российских дипломатов София не представила.
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россия, в мире, болгария, мид болгарии, мария захарова, софия (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:15 03.03.2022 (обновлено: 18:35 03.03.2022)
 
МИД назвал высылку Болгарией двух российских дипломатов провокацией

МИД назвал решение Болгарии о высылке двух российских дипломатов откровенной провокацией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия расценивает решение Болгарии о высылке двух российских дипломатов как откровенную провокацию и оставляет за собой право принять ответные меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее посольство РФ в Софии подтвердило РИА Новости, что МИД Болгарии объявил двух дипломатов персона нон грата, они должны покинуть страну в течение 48 часов.
"Мы расцениваем данный шаг официальной Софией, предпринятый ею в канун священной для нашей общей истории даты - годовщины освобождения Болгарии от османского ига в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов - просто как откровенную провокацию. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, никаких внятных обоснований и доказательств неподобающей деятельности российских дипломатов София не представила.
Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:16
Посол в Софии допустила, что российских дипломатов будут высылать из Европы
 
РоссияВ миреБолгарияМИД БолгарииМария ЗахароваСофия (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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