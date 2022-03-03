https://ria.ru/20220303/voyna-1776222122.html

Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны

Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что против России вынашиваются планы войны. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:30

2022-03-03T12:30

2022-03-03T12:37

россия

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что против России вынашиваются планы войны."Если против нас начнут развязывать реальную войну, это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает. Они, на мой взгляд, вынашиваются", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

https://ria.ru/20220303/voyna-1776221329.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире