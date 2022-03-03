https://ria.ru/20220303/voyna-1776222122.html
Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны
Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что против России вынашиваются планы войны. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:30
2022-03-03T12:30
2022-03-03T12:37
россия
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261555_0:210:2922:1854_1920x0_80_0_0_c577330a65f9d0e27ef9515f5decb2c4.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что против России вынашиваются планы войны."Если против нас начнут развязывать реальную войну, это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает. Они, на мой взгляд, вынашиваются", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220303/voyna-1776221329.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261555_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b0ba0aede93de044d4aa85e33040ec94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире
12:30 03.03.2022 (обновлено: 12:37 03.03.2022)
Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны
Глава МИД Лавров: уверен, что против России вынашиваются планы войны