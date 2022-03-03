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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/voyna-1776222122.html
Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны
Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что против России вынашиваются планы войны. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:30
2022-03-03T12:37
россия
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что против России вынашиваются планы войны."Если против нас начнут развязывать реальную войну, это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает. Они, на мой взгляд, вынашиваются", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
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россия
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Владимир Лаврентьев
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире
12:30 03.03.2022 (обновлено: 12:37 03.03.2022)
 
Лавров заявил, что против России вынашиваются планы войны

Глава МИД Лавров: уверен, что против России вынашиваются планы войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что против России вынашиваются планы войны.
"Если против нас начнут развязывать реальную войну, это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает. Они, на мой взгляд, вынашиваются", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:28
Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВ мире
 
 
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