https://ria.ru/20220303/volnovakha-1776176865.html

Басурин заявил, что в ближайшее время Волноваха перейдет под контроль ДНР

Басурин заявил, что в ближайшее время Волноваха перейдет под контроль ДНР - РИА Новости, 03.03.2022

Басурин заявил, что в ближайшее время Волноваха перейдет под контроль ДНР

Заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдёт под контроль сил ДНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:14

2022-03-03T09:14

2022-03-03T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эдуард басурин

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147579/01/1475790133_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_25943053af6808537b7f8452fcd3c518.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдёт под контроль сил ДНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Волноваха - на данный момент заканчивается операция по зачистке города", - сказал Басурин в эфире канала Россия 24."В ближайшее время мы объявим, что город Волноваха уже полностью под нашим контролем", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/volnovakha-1775992345.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эдуард басурин, днр