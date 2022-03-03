https://ria.ru/20220303/volnovakha-1776176865.html
Басурин заявил, что в ближайшее время Волноваха перейдет под контроль ДНР
Басурин заявил, что в ближайшее время Волноваха перейдет под контроль ДНР - РИА Новости, 03.03.2022
Басурин заявил, что в ближайшее время Волноваха перейдет под контроль ДНР
Заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдёт под контроль сил ДНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:14
2022-03-03T09:14
2022-03-03T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эдуард басурин
днр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдёт под контроль сил ДНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Волноваха - на данный момент заканчивается операция по зачистке города", - сказал Басурин в эфире канала Россия 24."В ближайшее время мы объявим, что город Волноваха уже полностью под нашим контролем", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/volnovakha-1775992345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эдуард басурин, днр
09:14 03.03.2022 (обновлено: 09:28 03.03.2022)
Басурин заявил, что в ближайшее время Волноваха перейдет под контроль ДНР
Замглавы Народной милиции ДНР Басурин: Волноваха скоро перейдет под контроль республики