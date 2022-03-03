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Volkswagen прекращает поставки автомобилей в Россию
Volkswagen прекращает поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Volkswagen прекращает поставки автомобилей в Россию
Немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, поставки в Россию также немедленно прекращаются,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:42
2022-03-03T13:48
экономика
volkswagen
россия
нижний новгород
калуга
volkswagen group
авто
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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, поставки в Россию также немедленно прекращаются, говорится в сообщении компании."На фоне российского нападения на Украине Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейших распоряжений. Экспорт автомобилей в Россию также остановлен с немедленным вступлением решения в силу", - сообщила компания в Twitter.При этом в Volkswagen заявили, что серьезно относятся к своей ответственности перед сотрудниками в России - они будут получать пособие по неполной занятости.
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россия
нижний новгород
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экономика, volkswagen, россия, нижний новгород, калуга, volkswagen group, авто
13:42 03.03.2022 (обновлено: 13:48 03.03.2022)
 
Volkswagen прекращает поставки автомобилей в Россию

Немецкий концерн Volkswagen прекращает поставки автомобилей в Россию

© Фото : World Car of the Year/Dean SmithЭлектрический хэтчбек Volkswagen ID.4
Электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : World Car of the Year/Dean Smith
Электрический хэтчбек Volkswagen ID.4
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, поставки в Россию также немедленно прекращаются, говорится в сообщении компании.
"На фоне российского нападения на Украине Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейших распоряжений. Экспорт автомобилей в Россию также остановлен с немедленным вступлением решения в силу", - сообщила компания в Twitter.
При этом в Volkswagen заявили, что серьезно относятся к своей ответственности перед сотрудниками в России - они будут получать пособие по неполной занятости.
Автомобиль Suzuki Ignis - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:34
СМИ: Suzuki прекращает поставки автомобилей и мотоциклов в Россию
 
ЭкономикаVolkswagenРоссияНижний НовгородКалугаVolkswagen GroupАвто
 
 
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