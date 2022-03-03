https://ria.ru/20220303/volkswagen-1776246650.html

Volkswagen прекращает поставки автомобилей в Россию

Volkswagen прекращает поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 03.03.2022

Volkswagen прекращает поставки автомобилей в Россию

Немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, поставки в Россию также немедленно прекращаются,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:42

2022-03-03T13:42

2022-03-03T13:48

экономика

volkswagen

россия

нижний новгород

калуга

volkswagen group

авто

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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, поставки в Россию также немедленно прекращаются, говорится в сообщении компании."На фоне российского нападения на Украине Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейших распоряжений. Экспорт автомобилей в Россию также остановлен с немедленным вступлением решения в силу", - сообщила компания в Twitter.При этом в Volkswagen заявили, что серьезно относятся к своей ответственности перед сотрудниками в России - они будут получать пособие по неполной занятости.

https://ria.ru/20220303/suzuki-1776244885.html

россия

нижний новгород

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, volkswagen, россия, нижний новгород, калуга, volkswagen group, авто