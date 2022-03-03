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В ДНР более ста украинских военных сдались в плен, заявил Басурин

В ДНР более ста украинских военных сдались в плен, заявил Басурин - РИА Новости, 03.03.2022

В ДНР более ста украинских военных сдались в плен, заявил Басурин

Более 100 украинских военных сдались в плен в ДНР, им оказывается помощь, заявил в четверг представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:14

2022-03-03T10:14

2022-03-03T10:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

эдуард басурин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 100 украинских военных сдались в плен в ДНР, им оказывается помощь, заявил в четверг представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."На данный момент у нас более 100 человек - те, кто добровольно сдались в плен. С ними ведется работа, им оказана всесторонняя помощь - как медицинская, так и социальная, даем возможность общаться с родным", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, эдуард басурин