https://ria.ru/20220303/velikobritaniya-1776249704.html

Глава МИД Британии призвала отключить от SWIFT все российские банки

Глава МИД Британии призвала отключить от SWIFT все российские банки - РИА Новости, 03.03.2022

Глава МИД Британии призвала отключить от SWIFT все российские банки

Все российские банки должны быть отключены от SWIFT в связи со спецоперацией на Украине, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:52

2022-03-03T13:52

2022-03-03T13:52

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Все российские банки должны быть отключены от SWIFT в связи со спецоперацией на Украине, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс."Мы должны пойти дальше. Мы должны убедиться, что ни один российский банк не будет иметь доступ к SWIFT. Мы должны пойти дальше в сокращении зависимости от российских углеродов, в том числе нефти, газа и угля. Мы также ввели санкции в отношении Белоруссии. Я подниму эти вопросы на встрече G7 завтра и на совете МИД ЕС, куда в этих чрезвычайных обстоятельствах также приглашены США, Канада и Украина", - сказала Трасс на пресс-конференции в Вильнюсе.Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/swift-1776158877.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии