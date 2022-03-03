Глава МИД Британии призвала отключить от SWIFT все российские банки
Глава МИД Британии Трасс заявила, что все российские банки должны быть отключены от SWIFT
© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Все российские банки должны быть отключены от SWIFT в связи со спецоперацией на Украине, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Мы должны пойти дальше. Мы должны убедиться, что ни один российский банк не будет иметь доступ к SWIFT. Мы должны пойти дальше в сокращении зависимости от российских углеродов, в том числе нефти, газа и угля. Мы также ввели санкции в отношении Белоруссии. Я подниму эти вопросы на встрече G7 завтра и на совете МИД ЕС, куда в этих чрезвычайных обстоятельствах также приглашены США, Канада и Украина", - сказала Трасс на пресс-конференции в Вильнюсе.
Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.