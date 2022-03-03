Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/velikobritaniya-1776249704.html
Глава МИД Британии призвала отключить от SWIFT все российские банки
Глава МИД Британии призвала отключить от SWIFT все российские банки - РИА Новости, 03.03.2022
Глава МИД Британии призвала отключить от SWIFT все российские банки
Все российские банки должны быть отключены от SWIFT в связи со спецоперацией на Украине, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:52
2022-03-03T13:52
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773897781_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_0f09aaea91a1fe98ff4d37f6246a7004.jpg
ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Все российские банки должны быть отключены от SWIFT в связи со спецоперацией на Украине, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс."Мы должны пойти дальше. Мы должны убедиться, что ни один российский банк не будет иметь доступ к SWIFT. Мы должны пойти дальше в сокращении зависимости от российских углеродов, в том числе нефти, газа и угля. Мы также ввели санкции в отношении Белоруссии. Я подниму эти вопросы на встрече G7 завтра и на совете МИД ЕС, куда в этих чрезвычайных обстоятельствах также приглашены США, Канада и Украина", - сказала Трасс на пресс-конференции в Вильнюсе.Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/swift-1776158877.html
https://ria.ru/20220302/swift-1776077539.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773897781_493:424:2659:2048_1920x0_80_0_0_61185087c5953ef0122f602f226a1597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
13:52 03.03.2022
 
Глава МИД Британии призвала отключить от SWIFT все российские банки

Глава МИД Британии Трасс заявила, что все российские банки должны быть отключены от SWIFT

© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Все российские банки должны быть отключены от SWIFT в связи со спецоперацией на Украине, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Мы должны пойти дальше. Мы должны убедиться, что ни один российский банк не будет иметь доступ к SWIFT. Мы должны пойти дальше в сокращении зависимости от российских углеродов, в том числе нефти, газа и угля. Мы также ввели санкции в отношении Белоруссии. Я подниму эти вопросы на встрече G7 завтра и на совете МИД ЕС, куда в этих чрезвычайных обстоятельствах также приглашены США, Канада и Украина", - сказала Трасс на пресс-конференции в Вильнюсе.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 01:42
SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии, заявил Мадуро
Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕК готова оперативно предлагать исключение новых российских банков из SWIFT
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала