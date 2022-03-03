https://ria.ru/20220303/urugvay-1776332009.html

Президент Уругвая осудил приостановку вещания RT на стриминговой платформе

Президент Уругвая осудил приостановку вещания RT на стриминговой платформе - РИА Новости, 03.03.2022

Президент Уругвая осудил приостановку вещания RT на стриминговой платформе

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу выразил несогласие с решением приостановить вещание телеканала RT на одной из стриминговых платформ страны. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:29

2022-03-03T18:29

2022-03-03T18:29

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МОНТЕВИДЕО, 3 мар - РИА Новости. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу выразил несогласие с решением приостановить вещание телеканала RT на одной из стриминговых платформ страны.Ранее Национальное управление телекоммуникаций Antel приостановило вещание RT на стриминговой телевизионной и интернет-платформе Vera TV."Я не поддерживаю решение, которое было принято", - сказал президент в интервью радио El Espectador.Он добавил, что продолжает следить за RT в Twitter.Ранее сенатор, экс-кандидат в президенты и экс-глава армии Уругвая Гидо Манини заявил, что нельзя согласиться с решением по RT, свободу слова должны уважать всегда. По его словам, "даже в самые худшие моменты холодной войны не делалось чего-то подобного".Депутат от оппозиционной партии "Широкий фронт" Хавьер Умпиэррес назвал решение приостановить вещание RT на одной из стриминговых платформ Уругвая произволом.Запад объявил "поход" на российские СМИ, он еще не завершен, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава ведомства Сергей Лавров, комментируя ситуацию с запретом на RT, Sputnik в Евросоюзе, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

https://ria.ru/20220303/sputnik-1776303086.html

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Наталья Стерхова

в мире, валерий фадеев, сергей лавров, москва, уругвай, россия, евросоюз, обсе