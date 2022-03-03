Президент Уругвая осудил приостановку вещания RT на стриминговой платформе
Президент Уругвая Поу осудил приостановку вещания RT на стриминговой платформе Vera TV
МОНТЕВИДЕО, 3 мар - РИА Новости. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу выразил несогласие с решением приостановить вещание телеканала RT на одной из стриминговых платформ страны.
Ранее Национальное управление телекоммуникаций Antel приостановило вещание RT на стриминговой телевизионной и интернет-платформе Vera TV.
"Я не поддерживаю решение, которое было принято", - сказал президент в интервью радио El Espectador.
Он добавил, что продолжает следить за RT в Twitter.
Ранее сенатор, экс-кандидат в президенты и экс-глава армии Уругвая Гидо Манини заявил, что нельзя согласиться с решением по RT, свободу слова должны уважать всегда. По его словам, "даже в самые худшие моменты холодной войны не делалось чего-то подобного".
Депутат от оппозиционной партии "Широкий фронт" Хавьер Умпиэррес назвал решение приостановить вещание RT на одной из стриминговых платформ Уругвая произволом.
Запад объявил "поход" на российские СМИ, он еще не завершен, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава ведомства Сергей Лавров, комментируя ситуацию с запретом на RT, Sputnik в Евросоюзе, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.