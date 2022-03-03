https://ria.ru/20220303/ukraina-1776341658.html

Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада

Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада - РИА Новости, 03.03.2022

Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада

Нейтральный статус Украины имеет критическое значение для России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:59

2022-03-03T18:59

2022-03-03T19:06

обострение ситуации в днр и лнр

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

россия

украина

сергей нарышкин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нейтральный статус Украины имеет критическое значение для России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Нейтральный статус Украины имеет критическое значе­ние для России. Это минимальный территориальный барьер, не­обходимый нашей стране для отражения атак с Запада. Это пре­красно понимают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия, украина, сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр