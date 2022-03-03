https://ria.ru/20220303/ukraina-1776341658.html
Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада
Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада - РИА Новости, 03.03.2022
Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада
Нейтральный статус Украины имеет критическое значение для России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:59
2022-03-03T18:59
2022-03-03T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
россия
украина
сергей нарышкин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нейтральный статус Украины имеет критическое значение для России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Нейтральный статус Украины имеет критическое значение для России. Это минимальный территориальный барьер, необходимый нашей стране для отражения атак с Запада. Это прекрасно понимают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия, украина, сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр
18:59 03.03.2022 (обновлено: 19:06 03.03.2022)
Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада
Глава СВР Нарышкин: нейтральный статус Украины критически важен для России