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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776341658.html
Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада
Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада - РИА Новости, 03.03.2022
Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада
Нейтральный статус Украины имеет критическое значение для России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:59
2022-03-03T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
россия
украина
сергей нарышкин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нейтральный статус Украины имеет критическое значение для России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Нейтральный статус Украины имеет критическое значе­ние для России. Это минимальный территориальный барьер, не­обходимый нашей стране для отражения атак с Запада. Это пре­красно понимают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия, украина, сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр
18:59 03.03.2022 (обновлено: 19:06 03.03.2022)
 
Нарышкин назвал Украину барьером для отражения атак с Запада

Глава СВР Нарышкин: нейтральный статус Украины критически важен для России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор СВР Сергей Нарышкин
Директор СВР Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор СВР Сергей Нарышкин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нейтральный статус Украины имеет критическое значение для России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Нейтральный статус Украины имеет критическое значе­ние для России. Это минимальный территориальный барьер, не­обходимый нашей стране для отражения атак с Запада. Это пре­красно понимают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР.
Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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