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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776339126.html
В Израиле призвали усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров
В Израиле призвали усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров - РИА Новости, 03.03.2022
В Израиле призвали усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров
Основные мировые игроки должны действовать быстро, чтобы прекратить вооруженное противостояние на Украине и усадить стороны за стол переговоров, заявил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:52
2022-03-03T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
израиль
нафтали беннет
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Основные мировые игроки должны действовать быстро, чтобы прекратить вооруженное противостояние на Украине и усадить стороны за стол переговоров, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе конференции Cybertech Global TLV 2022 в Тель-Авиве."Сейчас дела на местах выглядят плохо, но важно понимать, что если мировые лидеры не будут действовать быстро, все может стать намного хуже. Я говорю о неисчислимых человеческих жертвах, тотальном разрушении Украины, о миллионах беженцев, пока еще не поздно. Ответственность основных игроков в мире заключается в том, чтобы действовать быстро, чтобы вывести обе стороны с поля боевых действий и усадить за стол переговоров", - сказал премьер в ходе беседы с предпринимателем в области высоких технологий доктором Михалом Мором.Беннет сообщил, что участвовал в пяти или шести вооруженных конфликтах в качестве военнослужащего - солдата и офицера, а затем в качестве члена правительственного кабинета по вопросам безопасности. "Это просто ужасно", - отметил Беннет. По словам израильского премьера, он вынес один важный урок: "войну легко начать и очень трудно закончить".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776327306.html
https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776239913.html
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в мире, израиль, нафтали беннет, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:52 03.03.2022
 
В Израиле призвали усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров

Премьер Израиля Беннет призвал усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Основные мировые игроки должны действовать быстро, чтобы прекратить вооруженное противостояние на Украине и усадить стороны за стол переговоров, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе конференции Cybertech Global TLV 2022 в Тель-Авиве.
"Сейчас дела на местах выглядят плохо, но важно понимать, что если мировые лидеры не будут действовать быстро, все может стать намного хуже. Я говорю о неисчислимых человеческих жертвах, тотальном разрушении Украины, о миллионах беженцев, пока еще не поздно. Ответственность основных игроков в мире заключается в том, чтобы действовать быстро, чтобы вывести обе стороны с поля боевых действий и усадить за стол переговоров", - сказал премьер в ходе беседы с предпринимателем в области высоких технологий доктором Михалом Мором.
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3 марта, 18:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Члены делегаций России и Украины пожали руки перед началом переговоров
Беннет сообщил, что участвовал в пяти или шести вооруженных конфликтах в качестве военнослужащего - солдата и офицера, а затем в качестве члена правительственного кабинета по вопросам безопасности. "Это просто ужасно", - отметил Беннет. По словам израильского премьера, он вынес один важный урок: "войну легко начать и очень трудно закончить".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИзраильНафтали БеннетРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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