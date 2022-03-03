https://ria.ru/20220303/ukraina-1776339126.html

В Израиле призвали усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров

В Израиле призвали усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров - РИА Новости, 03.03.2022

В Израиле призвали усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров

Основные мировые игроки должны действовать быстро, чтобы прекратить вооруженное противостояние на Украине и усадить стороны за стол переговоров, заявил... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:52

2022-03-03T18:52

2022-03-03T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

израиль

нафтали беннет

россия

украина

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Основные мировые игроки должны действовать быстро, чтобы прекратить вооруженное противостояние на Украине и усадить стороны за стол переговоров, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе конференции Cybertech Global TLV 2022 в Тель-Авиве."Сейчас дела на местах выглядят плохо, но важно понимать, что если мировые лидеры не будут действовать быстро, все может стать намного хуже. Я говорю о неисчислимых человеческих жертвах, тотальном разрушении Украины, о миллионах беженцев, пока еще не поздно. Ответственность основных игроков в мире заключается в том, чтобы действовать быстро, чтобы вывести обе стороны с поля боевых действий и усадить за стол переговоров", - сказал премьер в ходе беседы с предпринимателем в области высоких технологий доктором Михалом Мором.Беннет сообщил, что участвовал в пяти или шести вооруженных конфликтах в качестве военнослужащего - солдата и офицера, а затем в качестве члена правительственного кабинета по вопросам безопасности. "Это просто ужасно", - отметил Беннет. По словам израильского премьера, он вынес один важный урок: "войну легко начать и очень трудно закончить".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776327306.html

https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776239913.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, нафтали беннет, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика