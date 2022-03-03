https://ria.ru/20220303/ukraina-1776262363.html

В Россию из зон спецоперации на Украине эвакуировали 142,5 тысячи человек

В Россию из зон спецоперации на Украине эвакуировали 142,5 тысячи человек - РИА Новости, 03.03.2022

В Россию из зон спецоперации на Украине эвакуировали 142,5 тысячи человек

Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142 тысяч человек, из них почти 40 тысяч детей, сообщил в четверг начальник... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:26

2022-03-03T14:26

2022-03-03T14:27

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142 тысяч человек, из них почти 40 тысяч детей, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев."Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142,5 тысяч человек, из них 39 тысяч 661 ребенок, в том числе за сутки 5 486 человек, из них 917 детей", - сказал Мизинцев.Государственную границу РФ пересекли 15 тысяч 246 автомобилей, в том числе 738 - за сутки, добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/kreml-1776250163.html

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776253460.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина