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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776262363.html
В Россию из зон спецоперации на Украине эвакуировали 142,5 тысячи человек
В Россию из зон спецоперации на Украине эвакуировали 142,5 тысячи человек - РИА Новости, 03.03.2022
В Россию из зон спецоперации на Украине эвакуировали 142,5 тысячи человек
Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142 тысяч человек, из них почти 40 тысяч детей, сообщил в четверг начальник... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:26
2022-03-03T14:27
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142 тысяч человек, из них почти 40 тысяч детей, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев."Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142,5 тысяч человек, из них 39 тысяч 661 ребенок, в том числе за сутки 5 486 человек, из них 917 детей", - сказал Мизинцев.Государственную границу РФ пересекли 15 тысяч 246 автомобилей, в том числе 738 - за сутки, добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/kreml-1776250163.html
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776253460.html
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина
14:26 03.03.2022 (обновлено: 14:27 03.03.2022)
 
В Россию из зон спецоперации на Украине эвакуировали 142,5 тысячи человек

Минобороны: В Россию из зон спецоперации на Украине эвакуировали более 142 тысяч человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики
Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142 тысяч человек, из них почти 40 тысяч детей, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142,5 тысяч человек, из них 39 тысяч 661 ребенок, в том числе за сутки 5 486 человек, из них 917 детей", - сказал Мизинцев.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:54В мире
В Кремле назвали подвигом действия российской армии на Украине
Государственную границу РФ пересекли 15 тысяч 246 автомобилей, в том числе 738 - за сутки, добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраина
 
 
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