https://ria.ru/20220303/ukraina-1776225742.html

Россия поступает правильно в ситуации с Украиной, заявил Лавров

Россия поступает правильно в ситуации с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Россия поступает правильно в ситуации с Украиной, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации с Украиной российская сторона поступает правильно. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:43

2022-03-03T12:43

2022-03-03T12:50

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации с Украиной российская сторона поступает правильно.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина