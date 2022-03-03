https://ria.ru/20220303/ukraina-1776225742.html
Россия поступает правильно в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Россия поступает правильно в ситуации с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Россия поступает правильно в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации с Украиной российская сторона поступает правильно. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:43
2022-03-03T12:43
2022-03-03T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации с Украиной российская сторона поступает правильно.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина
12:43 03.03.2022 (обновлено: 12:50 03.03.2022)
Россия поступает правильно в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: в ситуации с Украиной Россия поступает правильно