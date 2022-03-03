Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776205860.html
В МИД назвали восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным
В МИД назвали восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД назвали восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным
Западные страны абсолютно неадекватны в восприятии ситуации вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:29
2022-03-03T19:18
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сергей рябков
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны абсолютно неадекватны в восприятии ситуации вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вы понимаете, что в происходящем в последние дни, среди прочего, бросается в глаза - это абсолютная неадекватность наших оппонентов, тех, с кем мы имеем дело, что называется, в режиме общения и публичного и непубличного, воспринимать логику происходящего так, чтобы избежать дальнейшего нагнетания. Впечатление такое, что они руководствуются противоположным подходом - чем хуже, тем лучше", - заявил Рябков в интервью телеканалу РБК."Они закрывают глаза на неприкрытые угрозы из Киева обзавестись ядерным оружием, ракетным оружием и игнорируют попытки государств, входящих в западную группу, ставить нас перед сложнейшим выбором - как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей рябков, россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:29 03.03.2022 (обновлено: 19:18 03.03.2022)
 
В МИД назвали восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным

МИД: западные партнеры абсолютно неадекватны в восприятии ситуации на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны абсолютно неадекватны в восприятии ситуации вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вы понимаете, что в происходящем в последние дни, среди прочего, бросается в глаза - это абсолютная неадекватность наших оппонентов, тех, с кем мы имеем дело, что называется, в режиме общения и публичного и непубличного, воспринимать логику происходящего так, чтобы избежать дальнейшего нагнетания. Впечатление такое, что они руководствуются противоположным подходом - чем хуже, тем лучше", - заявил Рябков в интервью телеканалу РБК.
"Они закрывают глаза на неприкрытые угрозы из Киева обзавестись ядерным оружием, ракетным оружием и игнорируют попытки государств, входящих в западную группу, ставить нас перед сложнейшим выбором - как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями", - добавил замминистра.
Трейдеры в зале Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
Запад мечтает о "втором Афганистане" для России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреСергей РябковРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала