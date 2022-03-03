https://ria.ru/20220303/ukraina-1776205860.html

В МИД назвали восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным

В МИД назвали восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД назвали восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным

Западные страны абсолютно неадекватны в восприятии ситуации вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:29

2022-03-03T11:29

2022-03-03T19:18

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сергей рябков

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны абсолютно неадекватны в восприятии ситуации вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вы понимаете, что в происходящем в последние дни, среди прочего, бросается в глаза - это абсолютная неадекватность наших оппонентов, тех, с кем мы имеем дело, что называется, в режиме общения и публичного и непубличного, воспринимать логику происходящего так, чтобы избежать дальнейшего нагнетания. Впечатление такое, что они руководствуются противоположным подходом - чем хуже, тем лучше", - заявил Рябков в интервью телеканалу РБК."Они закрывают глаза на неприкрытые угрозы из Киева обзавестись ядерным оружием, ракетным оружием и игнорируют попытки государств, входящих в западную группу, ставить нас перед сложнейшим выбором - как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

россия

украина

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Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей рябков, россия, украина, ситуация в днр и лнр