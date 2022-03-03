11:29 03.03.2022 (обновлено: 19:18 03.03.2022)
В МИД назвали восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным
МИД: западные партнеры абсолютно неадекватны в восприятии ситуации на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны абсолютно неадекватны в восприятии ситуации вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вы понимаете, что в происходящем в последние дни, среди прочего, бросается в глаза - это абсолютная неадекватность наших оппонентов, тех, с кем мы имеем дело, что называется, в режиме общения и публичного и непубличного, воспринимать логику происходящего так, чтобы избежать дальнейшего нагнетания. Впечатление такое, что они руководствуются противоположным подходом - чем хуже, тем лучше", - заявил Рябков в интервью телеканалу РБК.
"Они закрывают глаза на неприкрытые угрозы из Киева обзавестись ядерным оружием, ракетным оружием и игнорируют попытки государств, входящих в западную группу, ставить нас перед сложнейшим выбором - как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями", - добавил замминистра.
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