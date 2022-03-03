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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776188529.html
Россия хотела предотвратить нынешние события на Украине, заявила Захарова
Россия хотела предотвратить нынешние события на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 03.03.2022
Россия хотела предотвратить нынешние события на Украине, заявила Захарова
Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:18
2022-03-03T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все это преподносится как долгожданная, вожделенная российская акция. Но это вынужденная ситуация. Это ситуация, к которой подошли, использовав все возможности переговоров, компромиссов, разъяснений и объяснений. Вот это надо понять. Вынужденная, абсолютно вынужденная. Безальтернативная исключительно из-за позиции Запада, который занимался экспериментами как политическими, а потом еще с добавлением огромного массива оружия на Украину на протяжении многих лет. Вот и все. Это результат той политики, которую они вели", - заявила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Этот результат мы пытались предотвратить на протяжении многих лет, не недель, не месяцев, используя все возможности и все тактики. Но неужели сейчас они опускаются до такого уровня, что не берут на себя ответственность за собственное соучастие в крахе Украины", - добавила Захарова.По ее словам, "делать вид, что они (западные страны - ред.) к этому не причастны, делать вид, что не они являлись идеологами внутриукраинского противостояния и противостояния Украины, прежде всего, с Россией, делать вид, что они не занимались разжиганием межнациональной розни, ненависти - это у них не получится".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776182504.html
https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html
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в мире, россия, украина, мария захарова
10:18 03.03.2022
 
Россия хотела предотвратить нынешние события на Украине, заявила Захарова

В МИД заявили, что Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все это преподносится как долгожданная, вожделенная российская акция. Но это вынужденная ситуация. Это ситуация, к которой подошли, использовав все возможности переговоров, компромиссов, разъяснений и объяснений. Вот это надо понять. Вынужденная, абсолютно вынужденная. Безальтернативная исключительно из-за позиции Запада, который занимался экспериментами как политическими, а потом еще с добавлением огромного массива оружия на Украину на протяжении многих лет. Вот и все. Это результат той политики, которую они вели", - заявила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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"Этот результат мы пытались предотвратить на протяжении многих лет, не недель, не месяцев, используя все возможности и все тактики. Но неужели сейчас они опускаются до такого уровня, что не берут на себя ответственность за собственное соучастие в крахе Украины", - добавила Захарова.
По ее словам, "делать вид, что они (западные страны - ред.) к этому не причастны, делать вид, что не они являлись идеологами внутриукраинского противостояния и противостояния Украины, прежде всего, с Россией, делать вид, что они не занимались разжиганием межнациональной розни, ненависти - это у них не получится".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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3 марта, 08:00
"Ничего не дадим". Чем НАТО может "помочь" Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМария Захарова
 
 
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