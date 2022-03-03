https://ria.ru/20220303/ukraina-1776188529.html

Россия хотела предотвратить нынешние события на Украине, заявила Захарова

Россия хотела предотвратить нынешние события на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 03.03.2022

Россия хотела предотвратить нынешние события на Украине, заявила Захарова

Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:18

2022-03-03T10:18

2022-03-03T10:18

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все это преподносится как долгожданная, вожделенная российская акция. Но это вынужденная ситуация. Это ситуация, к которой подошли, использовав все возможности переговоров, компромиссов, разъяснений и объяснений. Вот это надо понять. Вынужденная, абсолютно вынужденная. Безальтернативная исключительно из-за позиции Запада, который занимался экспериментами как политическими, а потом еще с добавлением огромного массива оружия на Украину на протяжении многих лет. Вот и все. Это результат той политики, которую они вели", - заявила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Этот результат мы пытались предотвратить на протяжении многих лет, не недель, не месяцев, используя все возможности и все тактики. Но неужели сейчас они опускаются до такого уровня, что не берут на себя ответственность за собственное соучастие в крахе Украины", - добавила Захарова.По ее словам, "делать вид, что они (западные страны - ред.) к этому не причастны, делать вид, что не они являлись идеологами внутриукраинского противостояния и противостояния Украины, прежде всего, с Россией, делать вид, что они не занимались разжиганием межнациональной розни, ненависти - это у них не получится".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776182504.html

https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, мария захарова