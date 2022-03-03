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Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 03.03.2022
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в том числе наградил государственными наградами медиков за борьбу с коронавирусом, документ опубликован... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:47
2022-03-03T22:47
2022-03-03T22:47
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в том числе наградил государственными наградами медиков за борьбу с коронавирусом, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, за высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медпомощи, предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 орденом Пирогова награждены порядка 140 медиков из Подмосковья, Москвы и других регионов России.Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени награждены восемь медиков, семь из которых - сотрудники московских медучреждений. Помимо этого, медалью Луки Крымского президент наградил почти 80 медиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом