https://ria.ru/20220303/ukaz-1776381681.html

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 03.03.2022

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в том числе наградил государственными наградами медиков за борьбу с коронавирусом, документ опубликован... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:47

2022-03-03T22:47

2022-03-03T22:47

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в том числе наградил государственными наградами медиков за борьбу с коронавирусом, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, за высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медпомощи, предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 орденом Пирогова награждены порядка 140 медиков из Подмосковья, Москвы и других регионов России.Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени награждены восемь медиков, семь из которых - сотрудники московских медучреждений. Помимо этого, медалью Луки Крымского президент наградил почти 80 медиков.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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