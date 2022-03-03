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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220303/ukaz-1776381681.html
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 03.03.2022
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в том числе наградил государственными наградами медиков за борьбу с коронавирусом, документ опубликован... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:47
2022-03-03T22:47
распространение коронавируса
общество
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россия
владимир путин
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в том числе наградил государственными наградами медиков за борьбу с коронавирусом, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, за высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медпомощи, предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 орденом Пирогова награждены порядка 140 медиков из Подмосковья, Москвы и других регионов России.Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени награждены восемь медиков, семь из которых - сотрудники московских медучреждений. Помимо этого, медалью Луки Крымского президент наградил почти 80 медиков.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:47 03.03.2022
 
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии
Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в том числе наградил государственными наградами медиков за борьбу с коронавирусом, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, за высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медпомощи, предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 орденом Пирогова награждены порядка 140 медиков из Подмосковья, Москвы и других регионов России.
Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени награждены восемь медиков, семь из которых - сотрудники московских медучреждений. Помимо этого, медалью Луки Крымского президент наградил почти 80 медиков.
 
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