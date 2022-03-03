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В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия

В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия - РИА Новости, 03.03.2022

В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова Владимира Зеленского, пригрозившего России предложением учить слова "репарации" и "контрибуции", РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:09

2022-03-03T14:09

2022-03-03T14:09

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руслан бальбек

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова Владимира Зеленского, пригрозившего России предложением учить слова "репарации" и "контрибуции", назвал такие заявления показателем бессилия."Угрозы - показатель бессилия. Это все, что осталось у президента разгромленной державы. Да, очаги сопротивления остались, но костяк украинской армии мы сломали", - заявил РИА Новости Бальбек.Он напомнил, как "украинские политики и генералы наперебой хвастались, как в Москву на танках поедут". "А в итоге наши танки у Киева. Нацисты и их пособники оказывают ожесточенное сопротивление, но украинская оборона взломана и планомерно трещит по фронтам. Зеленский, наверное, думает, что РФ согнется перед Западом - это лишь доказывает, что как политик он не состоялся, а вот шоумен - отличный", - заключил собеседник агентства.

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Ольга Маркова

в мире, москва, россия, киев, руслан бальбек, владимир зеленский