https://ria.ru/20220303/ugrozy-1776255305.html
В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия
В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия - РИА Новости, 03.03.2022
В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова Владимира Зеленского, пригрозившего России предложением учить слова "репарации" и "контрибуции", РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:09
2022-03-03T14:09
2022-03-03T14:09
в мире
москва
россия
киев
руслан бальбек
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_4044df840a78d579d74d71e92a811403.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова Владимира Зеленского, пригрозившего России предложением учить слова "репарации" и "контрибуции", назвал такие заявления показателем бессилия."Угрозы - показатель бессилия. Это все, что осталось у президента разгромленной державы. Да, очаги сопротивления остались, но костяк украинской армии мы сломали", - заявил РИА Новости Бальбек.Он напомнил, как "украинские политики и генералы наперебой хвастались, как в Москву на танках поедут". "А в итоге наши танки у Киева. Нацисты и их пособники оказывают ожесточенное сопротивление, но украинская оборона взломана и планомерно трещит по фронтам. Зеленский, наверное, думает, что РФ согнется перед Западом - это лишь доказывает, что как политик он не состоялся, а вот шоумен - отличный", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220302/statya-1776141368.html
москва
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_d53a7fffba56c9ea84a99abe714e78e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, киев, руслан бальбек, владимир зеленский
В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия
Крымский политический эксперт Бальбек назвал угрозы Зеленского показателем бессилия