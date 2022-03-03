Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/ugrozy-1776255305.html
В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия
В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия - РИА Новости, 03.03.2022
В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова Владимира Зеленского, пригрозившего России предложением учить слова "репарации" и "контрибуции", РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:09
2022-03-03T14:09
в мире
москва
россия
киев
руслан бальбек
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_4044df840a78d579d74d71e92a811403.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова Владимира Зеленского, пригрозившего России предложением учить слова "репарации" и "контрибуции", назвал такие заявления показателем бессилия."Угрозы - показатель бессилия. Это все, что осталось у президента разгромленной державы. Да, очаги сопротивления остались, но костяк украинской армии мы сломали", - заявил РИА Новости Бальбек.Он напомнил, как "украинские политики и генералы наперебой хвастались, как в Москву на танках поедут". "А в итоге наши танки у Киева. Нацисты и их пособники оказывают ожесточенное сопротивление, но украинская оборона взломана и планомерно трещит по фронтам. Зеленский, наверное, думает, что РФ согнется перед Западом - это лишь доказывает, что как политик он не состоялся, а вот шоумен - отличный", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220302/statya-1776141368.html
москва
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_d53a7fffba56c9ea84a99abe714e78e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, киев, руслан бальбек, владимир зеленский
14:09 03.03.2022
 
В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия

Крымский политический эксперт Бальбек назвал угрозы Зеленского показателем бессилия

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова Владимира Зеленского, пригрозившего России предложением учить слова "репарации" и "контрибуции", назвал такие заявления показателем бессилия.
"Угрозы - показатель бессилия. Это все, что осталось у президента разгромленной державы. Да, очаги сопротивления остались, но костяк украинской армии мы сломали", - заявил РИА Новости Бальбек.
Он напомнил, как "украинские политики и генералы наперебой хвастались, как в Москву на танках поедут". "А в итоге наши танки у Киева. Нацисты и их пособники оказывают ожесточенное сопротивление, но украинская оборона взломана и планомерно трещит по фронтам. Зеленский, наверное, думает, что РФ согнется перед Западом - это лишь доказывает, что как политик он не состоялся, а вот шоумен - отличный", - заключил собеседник агентства.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 21:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ермак написал статью для NYT, находясь в бункере рядом с Зеленским
 
В миреМоскваРоссияКиевРуслан БальбекВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала