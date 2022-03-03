https://ria.ru/20220303/terrorizm-1776181251.html

В ШОС выступили за усиление борьбы с терроризмом при центральной роли ООН

В ШОС выступили за усиление борьбы с терроризмом при центральной роли ООН - РИА Новости, 03.03.2022

В ШОС выступили за усиление борьбы с терроризмом при центральной роли ООН

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает за усиление сотрудничества в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН, заявил в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:42

2022-03-03T09:42

2022-03-03T09:42

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ТАШКЕНТ, 3 мар - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает за усиление сотрудничества в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН, заявил в четверг генеральный секретарь ШОС Чжан Мин."ШОС выступает за наращивание сотрудничества в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН", - сказал Чжан Мин в своем видеообращении к участникам международной конференции высокого уровня "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН" в Ташкенте.По мнению генсека ШОС, усилия ООН играют центральную и координирующую роль в поддержании международного мира и безопасности, стимулировании глобального развития, поощрении и защите прав человека. "Борьба с терроризмом и экстремизмом нуждается в совместных усилиях всех стран, а также широком международном сотрудничестве", - добавил Чжан Мин.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре прошлого года начата процедура приема Ирана в организацию.

https://ria.ru/20220204/terrorizm-1771067129.html

https://ria.ru/20220110/odkb-1767146717.html

россия

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, армения, азербайджан, оон, шос