В ШОС выступили за усиление борьбы с терроризмом при центральной роли ООН
Генсек ШОС Чжан Мин выступил за усиление борьбы с терроризмом при центральной роли ООН
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
ТАШКЕНТ, 3 мар - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает за усиление сотрудничества в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН, заявил в четверг генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
"ШОС выступает за наращивание сотрудничества в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН", - сказал Чжан Мин в своем видеообращении к участникам международной конференции высокого уровня "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН" в Ташкенте.
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По мнению генсека ШОС, усилия ООН играют центральную и координирующую роль в поддержании международного мира и безопасности, стимулировании глобального развития, поощрении и защите прав человека. "Борьба с терроризмом и экстремизмом нуждается в совместных усилиях всех стран, а также широком международном сотрудничестве", - добавил Чжан Мин.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре прошлого года начата процедура приема Ирана в организацию.