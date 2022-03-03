Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220303/telekanaly-1776290898.html
Российские телеканалы стали недоступны в спутниковой сетке Sky Italia
Российские телеканалы стали недоступны в спутниковой сетке Sky Italia - РИА Новости, 03.03.2022
Российские телеканалы стали недоступны в спутниковой сетке Sky Italia
Российские телеканалы перестали быть доступны в автоматическом списке каналов на платформе спутникового телевидения вещательной компании Sky Italia. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:04
2022-03-03T16:04
медиавойны
тереза рибейру
валерий фадеев
сергей лавров
москва
италия
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878259_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_e46b52cc4d847cdcebb51b70e965b9b0.jpg
РИМ, 3 мар - РИА Новости. Российские телеканалы перестали быть доступны в автоматическом списке каналов на платформе спутникового телевидения вещательной компании Sky Italia."Sky действует в соответствии с решениями Евросоюза и, в более общем плане, в рамках соответствующего правового поля. В связи с этим российские каналы более недоступны в автоматическом списке каналом. Тем не менее, пользователи могу продолжать получить прямой сигнал российских каналов после ручной перенастройки", - говорится в заявлении, поступившем российским журналистам.При подключении базового тарифа Sky российские Первый канал, "Россия -24", "РТР-планета" и два канала RT входили в список зарубежных телеканалов, работающих в Италии.В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220227/rbk-1775374175.html
https://ria.ru/20220225/priostanovka-1775070134.html
https://ria.ru/20220210/nash-1772104769.html
москва
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878259_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_7b537899163f97127e511651ab6a1816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тереза рибейру, валерий фадеев, сергей лавров, москва, италия, россия, евросоюз, tiktok, в мире
16:04 03.03.2022
 
Российские телеканалы стали недоступны в спутниковой сетке Sky Italia

Российские телеканалы стали недоступны на платформе спутникового телевидения Sky Italia

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экран телевизора с изображением эфирного шума
Читать ria.ru в
РИМ, 3 мар - РИА Новости. Российские телеканалы перестали быть доступны в автоматическом списке каналов на платформе спутникового телевидения вещательной компании Sky Italia.
"Sky действует в соответствии с решениями Евросоюза и, в более общем плане, в рамках соответствующего правового поля. В связи с этим российские каналы более недоступны в автоматическом списке каналом. Тем не менее, пользователи могу продолжать получить прямой сигнал российских каналов после ручной перенастройки", - говорится в заявлении, поступившем российским журналистам.
Здание медиахолдинга РБК в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 14:28
В Латвии запретили ретранслировать телеканал РБК
При подключении базового тарифа Sky российские Первый канал, "Россия -24", "РТР-планета" и два канала RT входили в список зарубежных телеканалов, работающих в Италии.
В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.
Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Польский телеканал TVP приостановил трансляцию российских сериалов
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 16:02
Украинский телеканал "НАШ" оштрафовали за нарушение языковых квот
 
МедиавойныТереза РибейруВалерий ФадеевСергей ЛавровМоскваИталияРоссияЕвросоюзTikTokВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала