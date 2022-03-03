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Российские телеканалы стали недоступны в спутниковой сетке Sky Italia

Российские телеканалы стали недоступны в спутниковой сетке Sky Italia - РИА Новости, 03.03.2022

Российские телеканалы стали недоступны в спутниковой сетке Sky Italia

Российские телеканалы перестали быть доступны в автоматическом списке каналов на платформе спутникового телевидения вещательной компании Sky Italia. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:04

2022-03-03T16:04

2022-03-03T16:04

медиавойны

тереза рибейру

валерий фадеев

сергей лавров

москва

италия

россия

евросоюз

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РИМ, 3 мар - РИА Новости. Российские телеканалы перестали быть доступны в автоматическом списке каналов на платформе спутникового телевидения вещательной компании Sky Italia."Sky действует в соответствии с решениями Евросоюза и, в более общем плане, в рамках соответствующего правового поля. В связи с этим российские каналы более недоступны в автоматическом списке каналом. Тем не менее, пользователи могу продолжать получить прямой сигнал российских каналов после ручной перенастройки", - говорится в заявлении, поступившем российским журналистам.При подключении базового тарифа Sky российские Первый канал, "Россия -24", "РТР-планета" и два канала RT входили в список зарубежных телеканалов, работающих в Италии.В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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https://ria.ru/20220225/priostanovka-1775070134.html

https://ria.ru/20220210/nash-1772104769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

тереза рибейру, валерий фадеев, сергей лавров, москва, италия, россия, евросоюз, tiktok, в мире