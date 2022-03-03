https://ria.ru/20220303/sukhogruz-1776383049.html

ВСУ удерживают в порту бангладешский сухогруз, сообщили в МИД

ВСУ удерживают в порту бангладешский сухогруз, сообщили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022

ВСУ удерживают в порту бангладешский сухогруз, сообщили в МИД

Украинские военные несколько дней не позволяют бангладешскому сухогрузу выйти в море, используют моряков в качестве "живого щита", заявил МИД России. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:58

2022-03-03T22:58

2022-03-03T22:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные несколько дней не позволяют бангладешскому сухогрузу выйти в море, используют моряков в качестве "живого щита", заявил МИД России.Уточняется, что в украинском порту Ольвия подвергся ночью 2 марта обстрелу бангладешский сухогруз "Банглар Самриддхи". По данным личного секретаря премьер-министра Бангладеш, судно обстреляли военнослужащие Украины."В результате попадания снаряда на судне начался пожар, который удалось потушить. Из находившихся на борту 29 членов экипажа один человек погиб, остальные не пострадали", - добавили в МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/zakharova-1776372152.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр