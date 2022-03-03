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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/sukhogruz-1776383049.html
ВСУ удерживают в порту бангладешский сухогруз, сообщили в МИД
ВСУ удерживают в порту бангладешский сухогруз, сообщили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022
ВСУ удерживают в порту бангладешский сухогруз, сообщили в МИД
Украинские военные несколько дней не позволяют бангладешскому сухогрузу выйти в море, используют моряков в качестве "живого щита", заявил МИД России. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:58
2022-03-03T22:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные несколько дней не позволяют бангладешскому сухогрузу выйти в море, используют моряков в качестве "живого щита", заявил МИД России.Уточняется, что в украинском порту Ольвия подвергся ночью 2 марта обстрелу бангладешский сухогруз "Банглар Самриддхи". По данным личного секретаря премьер-министра Бангладеш, судно обстреляли военнослужащие Украины."В результате попадания снаряда на судне начался пожар, который удалось потушить. Из находившихся на борту 29 членов экипажа один человек погиб, остальные не пострадали", - добавили в МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/zakharova-1776372152.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
22:58 03.03.2022
 
ВСУ удерживают в порту бангладешский сухогруз, сообщили в МИД

МИД: военные Украины в течение нескольких дней удерживают в порту бангладешский сухогруз

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные несколько дней не позволяют бангладешскому сухогрузу выйти в море, используют моряков в качестве "живого щита", заявил МИД России.
"Выражаем возмущение в связи с действиями украинских военных, которые вопреки международным нормам уже несколько дней не позволяют бангладешскому сухогрузу выйти в море и, заминировав акваторию порта, по сути используют иностранных гражданских моряков в качестве "живого щита", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в украинском порту Ольвия подвергся ночью 2 марта обстрелу бангладешский сухогруз "Банглар Самриддхи". По данным личного секретаря премьер-министра Бангладеш, судно обстреляли военнослужащие Украины.
"В результате попадания снаряда на судне начался пожар, который удалось потушить. Из находившихся на борту 29 членов экипажа один человек погиб, остальные не пострадали", - добавили в МИД.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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