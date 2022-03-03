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https://ria.ru/20220303/strategiya-1776278390.html
СМИ: США отложили публикацию оборонной стратегии из-за ситуации на Украине
СМИ: США отложили публикацию оборонной стратегии из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
СМИ: США отложили публикацию оборонной стратегии из-за ситуации на Украине
Пентагон отложил публикацию стратегии национальной обороны из-за ситуации вокруг Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:20
2022-03-03T15:20
в мире
сша
россия
ллойд остин
пентагон
украина
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Пентагон отложил публикацию стратегии национальной обороны из-за ситуации вокруг Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.Как заявил изданию чиновник министерства обороны США, стратегию планировалось опубликовать в феврале, однако из-за спецоперации России на Украине было решено внести правки в документ. Новых сроков публикации оборонной стратегии пока нет, уточняет источник.По данным другого источника, широкая общественность увидит обновленную стратегию перед выступлением министра обороны Ллойд Остина в Капитолии "когда-нибудь весной".По словам источников, несмотря на то, что в оборонной стратегии США продолжат рассматривать Китай как угрозу номер один, России будет уделено больше внимания из-за кризиса вокруг Украины."В результате того, что сейчас происходит на Украине, они (власти США – ред.) переписывают ее (стратегию – ред.), чтобы включить больше информации по России и остальному миру", - заявил газете старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кэнкиан, который консультировал Пентагон по оборонной стратегии.Он добавил, что если прошлая стратегия Пентагона была сфокусирована на Китае, то ее новая версия будет " более глобальной".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html
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сша
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украина
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в мире, сша, россия, ллойд остин, пентагон, украина
15:20 03.03.2022
 
СМИ: США отложили публикацию оборонной стратегии из-за ситуации на Украине

Politico: Пентагон отложил публикацию оборонной стратегии из-за ситуации вокруг Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Пентагон отложил публикацию стратегии национальной обороны из-за ситуации вокруг Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Как заявил изданию чиновник министерства обороны США, стратегию планировалось опубликовать в феврале, однако из-за спецоперации России на Украине было решено внести правки в документ. Новых сроков публикации оборонной стратегии пока нет, уточняет источник.
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Запад мечтает о "втором Афганистане" для России
По данным другого источника, широкая общественность увидит обновленную стратегию перед выступлением министра обороны Ллойд Остина в Капитолии "когда-нибудь весной".
По словам источников, несмотря на то, что в оборонной стратегии США продолжат рассматривать Китай как угрозу номер один, России будет уделено больше внимания из-за кризиса вокруг Украины.
"В результате того, что сейчас происходит на Украине, они (власти США – ред.) переписывают ее (стратегию – ред.), чтобы включить больше информации по России и остальному миру", - заявил газете старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кэнкиан, который консультировал Пентагон по оборонной стратегии.
Он добавил, что если прошлая стратегия Пентагона была сфокусирована на Китае, то ее новая версия будет " более глобальной".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
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