https://ria.ru/20220303/stavki-1776352365.html

ЦБ посоветовал "отвязать" ставки по льготным кредитам для МСП от ключевой

ЦБ посоветовал "отвязать" ставки по льготным кредитам для МСП от ключевой - РИА Новости, 03.03.2022

ЦБ посоветовал "отвязать" ставки по льготным кредитам для МСП от ключевой

Ставки по льготным кредитам малому и среднему бизнесу РФ в текущих условиях целесообразно "отвязать" от ключевой и установить их фиксированные значения, считает РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:50

2022-03-03T19:50

2022-03-03T19:50

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россия

центральный банк рф (цб рф)

кредит

бизнес

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ставки по льготным кредитам малому и среднему бизнесу РФ в текущих условиях целесообразно "отвязать" от ключевой и установить их фиксированные значения, считает ЦБ.Банк России в понедельник экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций."Сейчас большинство программ льготного кредитования МСП привязаны к ключевой ставке. С учетом ее повышения до 20% параметры этих программ потребуют изменения. Банк России считает, что в текущих условиях целесообразно "отвязать" ставки от ключевой и установить их фиксированные значения", - сказано в материалах регулятора.При этом ЦБ подчеркнул, что вопрос о том, каким должен быть уровень субсидирования ставок конечным заемщикам, относятся к компетенции правительства. Перечень отраслей и сфер деятельности МСП, нуждающихся в приоритетной поддержке, должно определить правительство, добавил регулятор.Банк России напомнил, что оперативно дал рекомендации банкам проводить реструктуризацию кредитов заемщиков, столкнувшихся со сложностями вследствие санкций, без необходимости переоценивать качество таких кредитов и формировать в этой связи дополнительные резервы. Также сейчас обсуждаем с бизнесом меры поддержки по широкому кругу вопросов, в том числе с учетом опыта антикризисной поддержки МСП со стороны Банка России во время первой волны пандемии.

https://ria.ru/20220303/kredity-1776351012.html

https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), кредит, бизнес