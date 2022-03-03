https://ria.ru/20220303/stavki-1776352365.html
ЦБ посоветовал "отвязать" ставки по льготным кредитам для МСП от ключевой
ЦБ посоветовал "отвязать" ставки по льготным кредитам для МСП от ключевой - РИА Новости, 03.03.2022
ЦБ посоветовал "отвязать" ставки по льготным кредитам для МСП от ключевой
Ставки по льготным кредитам малому и среднему бизнесу РФ в текущих условиях целесообразно "отвязать" от ключевой и установить их фиксированные значения, считает РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:50
2022-03-03T19:50
2022-03-03T19:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
кредит
бизнес
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ставки по льготным кредитам малому и среднему бизнесу РФ в текущих условиях целесообразно "отвязать" от ключевой и установить их фиксированные значения, считает ЦБ.Банк России в понедельник экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций."Сейчас большинство программ льготного кредитования МСП привязаны к ключевой ставке. С учетом ее повышения до 20% параметры этих программ потребуют изменения. Банк России считает, что в текущих условиях целесообразно "отвязать" ставки от ключевой и установить их фиксированные значения", - сказано в материалах регулятора.При этом ЦБ подчеркнул, что вопрос о том, каким должен быть уровень субсидирования ставок конечным заемщикам, относятся к компетенции правительства. Перечень отраслей и сфер деятельности МСП, нуждающихся в приоритетной поддержке, должно определить правительство, добавил регулятор.Банк России напомнил, что оперативно дал рекомендации банкам проводить реструктуризацию кредитов заемщиков, столкнувшихся со сложностями вследствие санкций, без необходимости переоценивать качество таких кредитов и формировать в этой связи дополнительные резервы. Также сейчас обсуждаем с бизнесом меры поддержки по широкому кругу вопросов, в том числе с учетом опыта антикризисной поддержки МСП со стороны Банка России во время первой волны пандемии.
https://ria.ru/20220303/kredity-1776351012.html
https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), кредит, бизнес
ЦБ посоветовал "отвязать" ставки по льготным кредитам для МСП от ключевой
ЦБ: ставки по льготным кредитам небольшому бизнесу стоит "отвязать" от ключевой
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ставки по льготным кредитам малому и среднему бизнесу РФ в текущих условиях целесообразно "отвязать" от ключевой и установить их фиксированные значения, считает ЦБ.
Банк России
в понедельник экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
"Сейчас большинство программ льготного кредитования МСП привязаны к ключевой ставке. С учетом ее повышения до 20% параметры этих программ потребуют изменения. Банк России считает, что в текущих условиях целесообразно "отвязать" ставки от ключевой и установить их фиксированные значения", - сказано в материалах регулятора.
При этом ЦБ
подчеркнул, что вопрос о том, каким должен быть уровень субсидирования ставок конечным заемщикам, относятся к компетенции правительства. Перечень отраслей и сфер деятельности МСП, нуждающихся в приоритетной поддержке, должно определить правительство, добавил регулятор.
Банк России напомнил, что оперативно дал рекомендации банкам проводить реструктуризацию кредитов заемщиков, столкнувшихся со сложностями вследствие санкций, без необходимости переоценивать качество таких кредитов и формировать в этой связи дополнительные резервы. Также сейчас обсуждаем с бизнесом меры поддержки по широкому кругу вопросов, в том числе с учетом опыта антикризисной поддержки МСП со стороны Банка России во время первой волны пандемии.