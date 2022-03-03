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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ssha-1776257891.html
Белый дом попросил Конгресс разрешить выделить деньги на помощь Украине
Белый дом попросил Конгресс разрешить выделить деньги на помощь Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Белый дом попросил Конгресс разрешить выделить деньги на помощь Украине
Администрация президента США Джо Байдена просит американский конгресс одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине, сообщает газета Washington... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:16
2022-03-03T15:10
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
украина
сша
конгресс сша
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена просит американский конгресс одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленных лиц.По их данным, всего администрация просит одобрить выделение 32,5 миллиардов долларов, из них 10 миллиардов долларов предполагается выделить на поддержку Украине. Средства пойдут на "борьбу с гуманитарным кризисом", помощь украинской обороне, защите энергосети от перебоев и "дальнейшую помощь европейским союзникам", отмечает газета.Газета уточняет, что поддержка предполагает обучение украинских войск, укрепление кибербезопасности, обеспечение продовольствием и другой гуманитарной помощью.Агентство Bloomberg 26 февраля сообщало, что Белый дом попросил у конгресса 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис". Уточнялось, что ассигнования администрация запрашивает на поддержку Украины и других стран Восточной Европы, для этого потребуется 2,9 миллиарда, и на нужды Пентагона - 3,5 миллиарда.За минувший год США выделили Украине 650 миллионов долларов для поддержки в области безопасности 52 миллиона на гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20220301/dipuregulirovanie-1775704478.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, сша, конгресс сша, администрация президента сша
14:16 03.03.2022 (обновлено: 15:10 03.03.2022)
 
Белый дом попросил Конгресс разрешить выделить деньги на помощь Украине

Белый дом попросил Конгресс разрешить выделить 10 миллиардов долларов на помощь Украине

© REUTERS / Al DragoБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена просит американский конгресс одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленных лиц.
По их данным, всего администрация просит одобрить выделение 32,5 миллиардов долларов, из них 10 миллиардов долларов предполагается выделить на поддержку Украине. Средства пойдут на "борьбу с гуманитарным кризисом", помощь украинской обороне, защите энергосети от перебоев и "дальнейшую помощь европейским союзникам", отмечает газета.
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1 марта, 00:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине, заявили в Госдепе
Газета уточняет, что поддержка предполагает обучение украинских войск, укрепление кибербезопасности, обеспечение продовольствием и другой гуманитарной помощью.
Агентство Bloomberg 26 февраля сообщало, что Белый дом попросил у конгресса 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис". Уточнялось, что ассигнования администрация запрашивает на поддержку Украины и других стран Восточной Европы, для этого потребуется 2,9 миллиарда, и на нужды Пентагона - 3,5 миллиарда.
За минувший год США выделили Украине 650 миллионов долларов для поддержки в области безопасности 52 миллиона на гуманитарную помощь.
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