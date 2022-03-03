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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220303/sputnik-1776303086.html
Компартия Греции осудила запрет на вещание Sputnik и RT
Компартия Греции осудила запрет на вещание Sputnik и RT - РИА Новости, 03.03.2022
Компартия Греции осудила запрет на вещание Sputnik и RT
Компартия Греции (КПГ) считает запрет на вещание Sputnik и RT "неприемлемой и опасной" акцией, целью которой является господство пропаганды и фальшивых новостей РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:44
2022-03-03T16:44
медиавойны
в мире
тереза рибейру
валерий фадеев
сергей лавров
москва
греция
россия
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АФИНЫ, 3 фев – РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) считает запрет на вещание Sputnik и RT "неприемлемой и опасной" акцией, целью которой является господство пропаганды и фальшивых новостей "евроатлантической" стороны, и требует отменить запрет.В Греции отключены передачи RT, запрещен Sputnik, невозможно открыть сайты государственных российских информационных ресурсов. Это сделано по решению Евросоюза "для борьбы с российской пропагандой" после начала российской операции по демилитаризации Украины."Запрет на передачу новостей в Греции новостными сетями Russia Today и Sputnik посредством блокировки соответствующих сайтов является неприемлемым и опасным действием, подпитывающим угрозы в адрес журналистов и сотрудников этих СМИ. Эта акция на самом деле не направлена против неприемлемого российского вторжения, а является частью усилий по господству пропаганды и фальшивых новостей, которые в одностороннем порядке публикуются "евроатлантической" стороной и используются правительством для оправдания участия Греции в империалистической войне", - говорится в заявлении пресс-службы КПГ."Одно дело - критика новостей или информации, передаваемых всеми средствами массовой информации (и вышеупомянутыми), и другое - недопустимое исключение средств массовой информации и журналистов в зависимости от того, нравится ли контент, который они транслируют", - считает компартия.КПГ требует отменить запрет."Правительство несет огромную ответственность за эту практику, которая открывает опасные пути, и поэтому она должна быть прекращена немедленно", - говорится в заявлении.В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/smi-1776240809.html
https://ria.ru/20220303/telekanaly-1776290898.html
https://ria.ru/20220228/rt-1775678648.html
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в мире, тереза рибейру, валерий фадеев, сергей лавров, москва, греция, россия, facebook, евросоюз, tiktok
16:44 03.03.2022
 
Компартия Греции осудила запрет на вещание Sputnik и RT

Компартия Греции осудила запрет на вещание Sputnik и RT и потребовала отменить его

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Студия информационного агентства и радио Sputnik
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АФИНЫ, 3 фев – РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) считает запрет на вещание Sputnik и RT "неприемлемой и опасной" акцией, целью которой является господство пропаганды и фальшивых новостей "евроатлантической" стороны, и требует отменить запрет.
В Греции отключены передачи RT, запрещен Sputnik, невозможно открыть сайты государственных российских информационных ресурсов. Это сделано по решению Евросоюза "для борьбы с российской пропагандой" после начала российской операции по демилитаризации Украины.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:25Медиавойны
Запрет на RT и Sputnik в ЕС должен быть временным, заявили в Нидерландах
"Запрет на передачу новостей в Греции новостными сетями Russia Today и Sputnik посредством блокировки соответствующих сайтов является неприемлемым и опасным действием, подпитывающим угрозы в адрес журналистов и сотрудников этих СМИ. Эта акция на самом деле не направлена против неприемлемого российского вторжения, а является частью усилий по господству пропаганды и фальшивых новостей, которые в одностороннем порядке публикуются "евроатлантической" стороной и используются правительством для оправдания участия Греции в империалистической войне", - говорится в заявлении пресс-службы КПГ.
"Одно дело - критика новостей или информации, передаваемых всеми средствами массовой информации (и вышеупомянутыми), и другое - недопустимое исключение средств массовой информации и журналистов в зависимости от того, нравится ли контент, который они транслируют", - считает компартия.
КПГ требует отменить запрет.
"Правительство несет огромную ответственность за эту практику, которая открывает опасные пути, и поэтому она должна быть прекращена немедленно", - говорится в заявлении.
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:04Медиавойны
Российские телеканалы стали недоступны в спутниковой сетке Sky Italia
В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.
Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 21:02
Два канадских провайдера исключили RT из сетки вещания
 
МедиавойныВ миреТереза РибейруВалерий ФадеевСергей ЛавровМоскваГрецияРоссияFacebookЕвросоюзTikTok
 
 
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