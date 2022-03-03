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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/sovfed-1776364745.html
В Совфеде готовы оперативно принять изменения в законы о выплатах ВС России
В Совфеде готовы оперативно принять изменения в законы о выплатах ВС России - РИА Новости, 03.03.2022
В Совфеде готовы оперативно принять изменения в законы о выплатах ВС России
Сенаторы РФ готовы оперативно принять изменения в законодательство о дополнительных выплатах российским военнослужащим, участвующим в операции на Украине, если... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:55
2022-03-03T20:55
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы РФ готовы оперативно принять изменения в законодательство о дополнительных выплатах российским военнослужащим, участвующим в операции на Украине, если это потребуется, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Андрей Епишин.Президент РФ Владимир Путин заявил, что членам семей военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей, получившим ранение установят дополнительную выплату в 3 миллиона рублей."Если для осуществления дополнительных выплат нашим военнослужащим потребуются изменения в законодательство, сенаторы готовы оперативно их принять. Средства на это есть", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что российские военные на Украине выполняют поставленную президентом РФ задачу, обеспечивают безопасность страны. "Они должны понимать, что их семьи социально защищены", - подчеркнул он. "Мы - с ними", - заключил Епишин.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
20:55 03.03.2022
 
В Совфеде готовы оперативно принять изменения в законы о выплатах ВС России

Сенатор Епишин о выплатах ВС России: готовы оперативно принять изменения в законы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска
Военнослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы РФ готовы оперативно принять изменения в законодательство о дополнительных выплатах российским военнослужащим, участвующим в операции на Украине, если это потребуется, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Андрей Епишин.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что членам семей военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей, получившим ранение установят дополнительную выплату в 3 миллиона рублей.
"Если для осуществления дополнительных выплат нашим военнослужащим потребуются изменения в законодательство, сенаторы готовы оперативно их принять. Средства на это есть", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что российские военные на Украине выполняют поставленную президентом РФ задачу, обеспечивают безопасность страны. "Они должны понимать, что их семьи социально защищены", - подчеркнул он. "Мы - с ними", - заключил Епишин.
Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:52В России
Путин и члены Совбеза почтили память погибших при проведении спецоперации
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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