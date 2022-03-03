https://ria.ru/20220303/sovfed-1776364745.html

В Совфеде готовы оперативно принять изменения в законы о выплатах ВС России

В Совфеде готовы оперативно принять изменения в законы о выплатах ВС России - РИА Новости, 03.03.2022

В Совфеде готовы оперативно принять изменения в законы о выплатах ВС России

Сенаторы РФ готовы оперативно принять изменения в законодательство о дополнительных выплатах российским военнослужащим, участвующим в операции на Украине, если... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:55

2022-03-03T20:55

2022-03-03T20:55

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776066456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68cfbe3bab1880f10edfac2c783df70e.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы РФ готовы оперативно принять изменения в законодательство о дополнительных выплатах российским военнослужащим, участвующим в операции на Украине, если это потребуется, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Андрей Епишин.Президент РФ Владимир Путин заявил, что членам семей военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей, получившим ранение установят дополнительную выплату в 3 миллиона рублей."Если для осуществления дополнительных выплат нашим военнослужащим потребуются изменения в законодательство, сенаторы готовы оперативно их принять. Средства на это есть", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что российские военные на Украине выполняют поставленную президентом РФ задачу, обеспечивают безопасность страны. "Они должны понимать, что их семьи социально защищены", - подчеркнул он. "Мы - с ними", - заключил Епишин.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/putin-1776364521.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии