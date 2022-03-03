https://ria.ru/20220303/soveschanie-1776352836.html

Путин начал совещание с членами Совбеза России

Путин начал совещание с членами Совбеза России - РИА Новости, 03.03.2022

Путин начал совещание с членами Совбеза России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно и остаются в строю, несмотря на ранения. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:52

2022-03-03T19:52

2022-03-03T20:11

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно и остаются в строю, несмотря на ранения."Уважаемые товарищи, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела, даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Он отметил, что в ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин