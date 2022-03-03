https://ria.ru/20220303/soveschanie-1776352836.html
Путин начал совещание с членами Совбеза России
Путин начал совещание с членами Совбеза России - РИА Новости, 03.03.2022
Путин начал совещание с членами Совбеза России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно и остаются в строю, несмотря на ранения. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:52
2022-03-03T19:52
2022-03-03T20:11
политика
обострение ситуации в днр и лнр
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владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно и остаются в строю, несмотря на ранения."Уважаемые товарищи, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела, даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Он отметил, что в ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин
19:52 03.03.2022 (обновлено: 20:11 03.03.2022)
Путин начал совещание с членами Совбеза России
Путин на совещании Совбеза рассказал о мужестве военных в ходе спецоперации на Украине