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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/soveschanie-1776352836.html
Путин начал совещание с членами Совбеза России
Путин начал совещание с членами Совбеза России - РИА Новости, 03.03.2022
Путин начал совещание с членами Совбеза России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно и остаются в строю, несмотря на ранения. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:52
2022-03-03T20:11
политика
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно и остаются в строю, несмотря на ранения."Уважаемые товарищи, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела, даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Он отметил, что в ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин
19:52 03.03.2022 (обновлено: 20:11 03.03.2022)
 
Путин начал совещание с членами Совбеза России

Путин на совещании Совбеза рассказал о мужестве военных в ходе спецоперации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно и остаются в строю, несмотря на ранения.
"Уважаемые товарищи, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела, даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Он отметил, что в ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир Путин
 
 
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