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Все социальные меры поддержки россиян будут сохранены, заявил Володин
Все социальные меры поддержки россиян будут сохранены, заявил Володин - РИА Новости, 03.03.2022
Все социальные меры поддержки россиян будут сохранены, заявил Володин
Все социальные меры поддержки россиян будут сохранены независимо от нынешних вызовов и проблем, при этом Госдума со своей стороны сейчас создает структуры по... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:46
2022-03-03T10:46
владимир путин
донецкая народная республика
втб
аэрофлот
сбербанк россии
украина
сша
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Все социальные меры поддержки россиян будут сохранены независимо от нынешних вызовов и проблем, при этом Госдума со своей стороны сейчас создает структуры по постоянному мониторингу этих вопросов, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин."Меры поддержки все будут сохранены, независимо от вызовов и проблем, эти вопросы сейчас на контроле, и мы в будущем сделаем всё для того, чтобы социальные обязательства были сохранены. Эти вопросы на контроле постоянном у президента", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Госдума, по его словам, со своей стороны специально сейчас создает структуры, которые будут постоянно мониторить и изучать эти вопросы."Иными словами, социальная поддержка населения, защита наших граждан - сегодня приоритет Государственной Думы", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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донецкая народная республика
украина
сша
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владимир путин, донецкая народная республика, втб, аэрофлот, сбербанк россии, украина, сша, северный поток — 2, общество, вячеслав володин, госдума рф
10:46 03.03.2022
 
Все социальные меры поддержки россиян будут сохранены, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: все социальные меры поддержки россиян будут сохранены

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Все социальные меры поддержки россиян будут сохранены независимо от нынешних вызовов и проблем, при этом Госдума со своей стороны сейчас создает структуры по постоянному мониторингу этих вопросов, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Меры поддержки все будут сохранены, независимо от вызовов и проблем, эти вопросы сейчас на контроле, и мы в будущем сделаем всё для того, чтобы социальные обязательства были сохранены. Эти вопросы на контроле постоянном у президента", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
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Правительство расширит поддержку аграриев
Госдума, по его словам, со своей стороны специально сейчас создает структуры, которые будут постоянно мониторить и изучать эти вопросы.
"Иными словами, социальная поддержка населения, защита наших граждан - сегодня приоритет Государственной Думы", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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2 марта, 16:44Новости Подмосковья
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Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВТБАэрофлотСбербанк РоссииУкраинаСШАСеверный поток — 2ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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