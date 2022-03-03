https://ria.ru/20220303/sotrudnichestvo-1776193987.html
МИД пообещал перенести акцент на евроазиатское сотрудничество
МИД пообещал перенести акцент на евроазиатское сотрудничество - РИА Новости, 03.03.2022
МИД пообещал перенести акцент на евроазиатское сотрудничество
РФ не отказывается от экономического сотрудничества с Западом, но акцент будет перенесен на евроазиатское сотрудничество, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:42
2022-03-03T10:42
2022-03-03T11:02
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ не отказывается от экономического сотрудничества с Западом, но акцент будет перенесен на евроазиатское сотрудничество, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Хотя мы не отказываемся от сотрудничества с Западом, западной Европы, но будет происходить смещение акцентов на евразийское сотрудничество", - сказал он, выступая на красноярском экономическом форуме.
https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html
европа
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f0eaad3aaa0d3d72ff10f60ee3bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, азия
10:42 03.03.2022 (обновлено: 11:02 03.03.2022)
МИД пообещал перенести акцент на евроазиатское сотрудничество
Замглавы МИД Панкин: акцент будет перенесен на евроазиатское сотрудничество