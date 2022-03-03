https://ria.ru/20220303/sotrudnichestvo-1776193987.html

МИД пообещал перенести акцент на евроазиатское сотрудничество

МИД пообещал перенести акцент на евроазиатское сотрудничество - РИА Новости, 03.03.2022

МИД пообещал перенести акцент на евроазиатское сотрудничество

РФ не отказывается от экономического сотрудничества с Западом, но акцент будет перенесен на евроазиатское сотрудничество, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:42

2022-03-03T10:42

2022-03-03T11:02

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

азия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ не отказывается от экономического сотрудничества с Западом, но акцент будет перенесен на евроазиатское сотрудничество, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Хотя мы не отказываемся от сотрудничества с Западом, западной Европы, но будет происходить смещение акцентов на евразийское сотрудничество", - сказал он, выступая на красноярском экономическом форуме.

https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html

европа

азия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, азия