МИД сомневается, что США не обсуждали с Украиной размещение ядерного оружия
МИД сомневается, что США не обсуждали с Украиной размещение ядерного оружия
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия сомневается в том, что можно верить заявлениям США о том, что они не обсуждали с Украиной размещение на ее территории ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Когда говорят высокие представители США о том, что у них не было намерений разговаривать с Украиной на тему размещения ядерного оружия, что таких планов нет, кому мы верим-то? Это люди, которые систематически, десятилетиями врали. И под враньё своё проводили военные операции по всему миру, которые приводили к миллионам жертв", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, тот факт, что американское ядерное оружие до сих пор находится вне территории США и размещено в Европе "делает всю эту историю ещё более драматичной". Захарова добавила, что также не приходится говорить о том, что Киев мог бы провести честный референдум, который мог бы оценить отношение граждан к появлению у Украины ядерного оружия.
"Все результаты волеизъявления были бы сформированы соответствующим образом", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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