Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/somneniya-1776337675.html
МИД сомневается, что США не обсуждали с Украиной размещение ядерного оружия
МИД сомневается, что США не обсуждали с Украиной размещение ядерного оружия - РИА Новости, 03.03.2022
МИД сомневается, что США не обсуждали с Украиной размещение ядерного оружия
Россия сомневается в том, что можно верить заявлениям США о том, что они не обсуждали с Украиной размещение на ее территории ядерного оружия, заявила... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:46
2022-03-03T18:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
украина
мария захарова
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия сомневается в том, что можно верить заявлениям США о том, что они не обсуждали с Украиной размещение на ее территории ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Когда говорят высокие представители США о том, что у них не было намерений разговаривать с Украиной на тему размещения ядерного оружия, что таких планов нет, кому мы верим-то? Это люди, которые систематически, десятилетиями врали. И под враньё своё проводили военные операции по всему миру, которые приводили к миллионам жертв", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, тот факт, что американское ядерное оружие до сих пор находится вне территории США и размещено в Европе "делает всю эту историю ещё более драматичной". Захарова добавила, что также не приходится говорить о том, что Киев мог бы провести честный референдум, который мог бы оценить отношение граждан к появлению у Украины ядерного оружия."Все результаты волеизъявления были бы сформированы соответствующим образом", - подчеркнула официальный представитель МИД.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776321700.html
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f0eaad3aaa0d3d72ff10f60ee3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, мария захарова, ядерное оружие
18:46 03.03.2022
 
МИД сомневается, что США не обсуждали с Украиной размещение ядерного оружия

МИД сомневается, что США не обсуждали с Украиной размещение ядерного оружия

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия сомневается в том, что можно верить заявлениям США о том, что они не обсуждали с Украиной размещение на ее территории ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Когда говорят высокие представители США о том, что у них не было намерений разговаривать с Украиной на тему размещения ядерного оружия, что таких планов нет, кому мы верим-то? Это люди, которые систематически, десятилетиями врали. И под враньё своё проводили военные операции по всему миру, которые приводили к миллионам жертв", - сказала Захарова на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:53
В МИД назвали санкции Запада в гуманитарной сфере неприемлемыми
По ее словам, тот факт, что американское ядерное оружие до сих пор находится вне территории США и размещено в Европе "делает всю эту историю ещё более драматичной". Захарова добавила, что также не приходится говорить о том, что Киев мог бы провести честный референдум, который мог бы оценить отношение граждан к появлению у Украины ядерного оружия.
"Все результаты волеизъявления были бы сформированы соответствующим образом", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСШАУкраинаМария ЗахароваЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала