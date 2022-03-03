17:49 03.03.2022 (обновлено: 18:06 03.03.2022)
Запад еще не завершил "поход" на российские СМИ, заявила Захарова
Захарова заявила, что Запад объявил "поход" на российские СМИ и он еще не завершен
Офис телеканала RT
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад объявил "поход" на российские СМИ и он еще не завершен, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Запад объявил просто поход на российские СМИ, и этот поход еще не завершен. Список пораженных в правах и заблокированных медиа пополняется чуть ли не ежечасно. При этом во всех имевших массовый характер случаях неприкрытой просто пещерной цензуры в качестве предлога для уничтожения российского вещания на Западе объявили российские СМИ разносчиками пропаганды", - сказала Захарова на брифинге.
В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.
Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.