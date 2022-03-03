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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220303/smi-1776320460.html
Запад еще не завершил "поход" на российские СМИ, заявила Захарова
Запад еще не завершил "поход" на российские СМИ, заявила Захарова - РИА Новости, 03.03.2022
Запад еще не завершил "поход" на российские СМИ, заявила Захарова
Запад объявил "поход" на российские СМИ и он еще не завершен, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:49
2022-03-03T18:06
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
медиавойны
тереза рибейру
москва
луганская народная республика
евросоюз
facebook
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад объявил "поход" на российские СМИ и он еще не завершен, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Запад объявил просто поход на российские СМИ, и этот поход еще не завершен. Список пораженных в правах и заблокированных медиа пополняется чуть ли не ежечасно. При этом во всех имевших массовый характер случаях неприкрытой просто пещерной цензуры в качестве предлога для уничтожения российского вещания на Западе объявили российские СМИ разносчиками пропаганды", - сказала Захарова на брифинге.В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/blokirovka-1776318914.html
https://ria.ru/20220303/strakh-1776161146.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), тереза рибейру, москва, луганская народная республика, евросоюз, facebook, tiktok, сергей лавров, мария захарова
17:49 03.03.2022 (обновлено: 18:06 03.03.2022)
 
Запад еще не завершил "поход" на российские СМИ, заявила Захарова

Захарова заявила, что Запад объявил "поход" на российские СМИ и он еще не завершен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад объявил "поход" на российские СМИ и он еще не завершен, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Запад объявил просто поход на российские СМИ, и этот поход еще не завершен. Список пораженных в правах и заблокированных медиа пополняется чуть ли не ежечасно. При этом во всех имевших массовый характер случаях неприкрытой просто пещерной цензуры в качестве предлога для уничтожения российского вещания на Западе объявили российские СМИ разносчиками пропаганды", - сказала Захарова на брифинге.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:38Медиавойны
МИД Кубы обвинил в лицемерии IT-компании, блокирующие российские СМИ
В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.
Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 02:54
Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 00:29
Крупная стриминговая платформа Уругвая прекратила вещание RT
 
МедиавойныРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Тереза РибейруМоскваЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзFacebookTikTokСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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