https://ria.ru/20220303/siluanov-1776381071.html

Силуанов обсудил с РСПП проблемы бизнеса из-за санкций

Силуанов обсудил с РСПП проблемы бизнеса из-за санкций - РИА Новости, 03.03.2022

Силуанов обсудил с РСПП проблемы бизнеса из-за санкций

Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с представителями РСПП проблемы из-за введения санкций и волатильности на финрынке, назвав ключевыми задачами сейчас... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:43

2022-03-03T22:43

2022-03-03T22:43

экономика

санкции в отношении россии

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

украина

антон силуанов

александр шохин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с представителями РСПП проблемы из-за введения санкций и волатильности на финрынке, назвав ключевыми задачами сейчас сохранение рабочих мест, заработной платы и обеспечение социальных выплат гражданам, были намечены дальнейшие шаги по выработке мер по стабилизации ситуации на рынках, говорится в сообщении Минфина.Кроме того, обсуждались меры, которые предпринимает правительство России для стабилизации ситуации."Министр отметил, что ключевые задачи на сегодняшний день – сохранение рабочих мест и заработной платы, а также обеспечение социальных выплат гражданам", - отмечается в сообщении.Добавляется, что сейчас в рамках антикризисной поддержки разрабатывается широкий комплекс мер. "Они направлены на повышение устойчивости экономики в текущих геополитических условиях. Министр отметил, что часть законопроектов по антикризисным мерам уже внесена в Госдуму, остальные будут подготовлены и направлены в ближайшее время", - указывает Минфин."Минфин России и РСПП наметили дальнейшие шаги по выработке мер по стабилизации ситуации на рынках", - добавляется в сообщении."Мы подготовили ряд предложений, которые касаются упрощения администрирования со стороны ФНС и ФТС, налогового стимулирования, валютного регулирования и обеспечения стабильности платежей", - отметил министр, слова которого приводятся в сообщении.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой РСПП Александром Шохиным и обсудил с ним минимизацию последствий санкций для крупнейших российских компаний. Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776375720.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, санкции в отношении россии, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, украина, антон силуанов, александр шохин