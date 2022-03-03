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Силуанов обсудил с РСПП проблемы бизнеса из-за санкций
Силуанов обсудил с РСПП проблемы бизнеса из-за санкций - РИА Новости, 03.03.2022
Силуанов обсудил с РСПП проблемы бизнеса из-за санкций
Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с представителями РСПП проблемы из-за введения санкций и волатильности на финрынке, назвав ключевыми задачами сейчас... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:43
2022-03-03T22:43
экономика
санкции в отношении россии
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
украина
антон силуанов
александр шохин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с представителями РСПП проблемы из-за введения санкций и волатильности на финрынке, назвав ключевыми задачами сейчас сохранение рабочих мест, заработной платы и обеспечение социальных выплат гражданам, были намечены дальнейшие шаги по выработке мер по стабилизации ситуации на рынках, говорится в сообщении Минфина.Кроме того, обсуждались меры, которые предпринимает правительство России для стабилизации ситуации."Министр отметил, что ключевые задачи на сегодняшний день – сохранение рабочих мест и заработной платы, а также обеспечение социальных выплат гражданам", - отмечается в сообщении.Добавляется, что сейчас в рамках антикризисной поддержки разрабатывается широкий комплекс мер. "Они направлены на повышение устойчивости экономики в текущих геополитических условиях. Министр отметил, что часть законопроектов по антикризисным мерам уже внесена в Госдуму, остальные будут подготовлены и направлены в ближайшее время", - указывает Минфин."Минфин России и РСПП наметили дальнейшие шаги по выработке мер по стабилизации ситуации на рынках", - добавляется в сообщении."Мы подготовили ряд предложений, которые касаются упрощения администрирования со стороны ФНС и ФТС, налогового стимулирования, валютного регулирования и обеспечения стабильности платежей", - отметил министр, слова которого приводятся в сообщении.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой РСПП Александром Шохиным и обсудил с ним минимизацию последствий санкций для крупнейших российских компаний. Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776375720.html
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экономика, санкции в отношении россии, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, украина, антон силуанов, александр шохин
22:43 03.03.2022
 
Силуанов обсудил с РСПП проблемы бизнеса из-за санкций

Министр финансов Силуанов обсудил с РСПП проблемы бизнеса из-за санкций против России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с представителями РСПП проблемы из-за введения санкций и волатильности на финрынке, назвав ключевыми задачами сейчас сохранение рабочих мест, заработной платы и обеспечение социальных выплат гражданам, были намечены дальнейшие шаги по выработке мер по стабилизации ситуации на рынках, говорится в сообщении Минфина.
"Третьего марта 2022 года министр финансов Антон Силуанов встретился с представителями РСПП для обсуждения ключевых проблем, с которыми столкнулись компании из-за введения санкций и возникшей волатильности на финансовом рынке", - сказано в сообщении.
Кроме того, обсуждались меры, которые предпринимает правительство России для стабилизации ситуации.
"Министр отметил, что ключевые задачи на сегодняшний день – сохранение рабочих мест и заработной платы, а также обеспечение социальных выплат гражданам", - отмечается в сообщении.
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Добавляется, что сейчас в рамках антикризисной поддержки разрабатывается широкий комплекс мер. "Они направлены на повышение устойчивости экономики в текущих геополитических условиях. Министр отметил, что часть законопроектов по антикризисным мерам уже внесена в Госдуму, остальные будут подготовлены и направлены в ближайшее время", - указывает Минфин.
"Минфин России и РСПП наметили дальнейшие шаги по выработке мер по стабилизации ситуации на рынках", - добавляется в сообщении.
"Мы подготовили ряд предложений, которые касаются упрощения администрирования со стороны ФНС и ФТС, налогового стимулирования, валютного регулирования и обеспечения стабильности платежей", - отметил министр, слова которого приводятся в сообщении.
Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой РСПП Александром Шохиным и обсудил с ним минимизацию последствий санкций для крупнейших российских компаний. Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссияУкраинаАнтон СилуановАлександр Шохин
 
 
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