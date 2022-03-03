https://ria.ru/20220303/sibir-1776184824.html

Правительство подготовит новую стратегию развития Сибири

Правительство подготовит новую стратегию развития Сибири - РИА Новости, 03.03.2022

Правительство подготовит новую стратегию развития Сибири

Правительство России ведет масштабную работу по подготовке новой стратегии развития Сибири, этот проект не будет остановлен, заявила в четверг во время... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:04

2022-03-03T10:04

2022-03-03T10:04

экономика

общество

красноярский экономический форум

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Правительство России ведет масштабную работу по подготовке новой стратегии развития Сибири, этот проект не будет остановлен, заявила в четверг во время пленарного заседания Красноярского экономического форума (КЭФ) вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.КЭФ-2022 проходит 2-4 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах."В правительстве ведется масштабная работа по подготовке новой стратегии развития Сибири. Мы не остановим этот проект. Ключевая задача для развития округа сегодня - это реализация имеющегося потенциала и создание условий для сохранения населения и привлечение новых специалистов. Какие решения мы предлагаем? Мы создадим восемь индустриальных кластеров - лес, переработка алюминия, цветные и редкоземельные металлы, нефть и газ, драгоценные металлы, туризм, сельское хозяйство и уголь", - сказала Абрамченко, выступая на пленарном заседании "Сибирь: экономика будущего".Она отметила, что благодаря всем мероприятиям по повышению инвестиционной активности запуску проектов и новых экономических циклов планируется "создать более 450 тысяч новых рабочих мест, привлечь триллионы рублей инвестиций"."Центры и территории инвестиционной активности для развития макрорегиона уже определены", - добавила она.

https://ria.ru/20220128/sibir-1770034902.html

https://realty.ria.ru/20211111/rasselenie-1758501581.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, общество, красноярский экономический форум