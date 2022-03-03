https://ria.ru/20220303/shkola-1776339861.html
Рязанский губернатор открыл школу в городе Сасово
Рязанский губернатор открыл школу в городе Сасово - РИА Новости, 03.03.2022
Рязанский губернатор открыл школу в городе Сасово
Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил построенную в городе Сасово школу в первый день работы учебного заведения, сообщило правительство региона. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:54
2022-03-03T18:54
2022-03-03T18:54
рязанская область
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сасово
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РЯЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил построенную в городе Сасово школу в первый день работы учебного заведения, сообщило правительство региона.Отмечается, что новое здание "общеобразовательной школы № 1 в городе Сасово, где глава региона побывал с рабочей поездкой", рассчитано на 500 мест, оно построено на месте старого и аварийного. Учебные занятия начались с 3 февраля, дети будут учиться в одну смену, а не в две, как ранее. На реализацию проекта было выделено более 740,5 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Общая площадь образовательного учреждения превышает 10 тысяч квадратных метров. В нем размещены два спортивных зала, зал хореографии, актовый зал, робошкола, пищеблок, медицинский центр. Классы полностью оснащены передовым оборудованием и учебными пособиями."Школа получилась замечательной, одной из самых лучших в регионе. Она - плод действительно огромного труда многих людей, в том числе строителей, педагогического коллектива, родителей школьников, городской администрации. Все работали с душой, как единое целое, без сбоев, поэтому такой отличный результат. Всё сделано по последним технологиям, всё продумано для мелочей, оснащение классов – по последнему слову техники. Спасибо каждому, кто участвовал в крайне важном проекте, за помощь и качественную работу", - приводит слова губернатора его пресс-служба.Любимов также отметил, что строительство новой школы стало возможным во многом благодаря поддержке депутата от Рязанской области, председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова. При его содействии область в 2020 году получила внеочередное федеральное финансирование, благодаря чему строительство началось на три года раньше запланированного срока.В Рязанской области за последние три года построено пять новых школ. До конца 2024 года намечено ввести в эксплуатацию еще шесть общеобразовательных учреждений, отметил глава региона."Это реально большое дело, большая работа. Нам удалось с помощью национальных проектов, которые реализуются по поручению Президента, и федеральной поддержки создать почти 2,5 тысячи дополнительных мест для школьников", – сказал Любимов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сасово, рязанская область, госдума рф
Рязанский губернатор открыл школу в городе Сасово
Рязанский губернатор Любимов открыл школу в городе Сасово
РЯЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил построенную в городе Сасово школу в первый день работы учебного заведения, сообщило
правительство региона.
Отмечается, что новое здание "общеобразовательной школы № 1 в городе Сасово
, где глава региона побывал с рабочей поездкой", рассчитано на 500 мест, оно построено на месте старого и аварийного. Учебные занятия начались с 3 февраля, дети будут учиться в одну смену, а не в две, как ранее. На реализацию проекта было выделено более 740,5 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Общая площадь образовательного учреждения превышает 10 тысяч квадратных метров. В нем размещены два спортивных зала, зал хореографии, актовый зал, робошкола, пищеблок, медицинский центр. Классы полностью оснащены передовым оборудованием и учебными пособиями.
"Школа получилась замечательной, одной из самых лучших в регионе. Она - плод действительно огромного труда многих людей, в том числе строителей, педагогического коллектива, родителей школьников, городской администрации. Все работали с душой, как единое целое, без сбоев, поэтому такой отличный результат. Всё сделано по последним технологиям, всё продумано для мелочей, оснащение классов – по последнему слову техники. Спасибо каждому, кто участвовал в крайне важном проекте, за помощь и качественную работу", - приводит слова губернатора его пресс-служба.
Любимов также отметил, что строительство новой школы стало возможным во многом благодаря поддержке депутата от Рязанской области
, председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы
Андрея Макарова. При его содействии область в 2020 году получила внеочередное федеральное финансирование, благодаря чему строительство началось на три года раньше запланированного срока.
В Рязанской области за последние три года построено пять новых школ. До конца 2024 года намечено ввести в эксплуатацию еще шесть общеобразовательных учреждений, отметил глава региона.
"Это реально большое дело, большая работа. Нам удалось с помощью национальных проектов, которые реализуются по поручению Президента, и федеральной поддержки создать почти 2,5 тысячи дополнительных мест для школьников", – сказал Любимов.