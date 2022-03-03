https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776378085.html

Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова, пишут СМИ

Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2022

Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова, пишут СМИ

Великобритания ввела санкция против российского бизнесмена Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова, сообщает британское агентство Press... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:00

2022-03-03T22:00

2022-03-03T22:14

экономика

алишер усманов

лиз трасс

великобритания

игорь шувалов

санкции

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкция против российского бизнесмена Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова, сообщает британское агентство Press Association со ссылкой на источники."Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ввела санкции против российского миллионера Алишера Усманова, чьи коммерческие связи с футбольным клубом Everton были приостановлены, и против бывавшего вице-премьера России Игоря Шувалова", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

великобритания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алишер усманов, лиз трасс, великобритания, игорь шувалов, санкции, санкции в отношении россии