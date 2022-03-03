https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776378085.html
Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова, пишут СМИ
Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2022
Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова, пишут СМИ
Великобритания ввела санкция против российского бизнесмена Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова, сообщает британское агентство Press... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:00
2022-03-03T22:00
2022-03-03T22:14
экономика
алишер усманов
лиз трасс
великобритания
игорь шувалов
санкции
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкция против российского бизнесмена Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова, сообщает британское агентство Press Association со ссылкой на источники."Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ввела санкции против российского миллионера Алишера Усманова, чьи коммерческие связи с футбольным клубом Everton были приостановлены, и против бывавшего вице-премьера России Игоря Шувалова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алишер усманов, лиз трасс, великобритания, игорь шувалов, санкции, санкции в отношении россии
22:00 03.03.2022 (обновлено: 22:14 03.03.2022)
Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова, пишут СМИ
Press Association: Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова