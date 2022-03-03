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https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776343575.html
СМИ: США могут ввести санкции против Индии за импорт вооружений из России
СМИ: США могут ввести санкции против Индии за импорт вооружений из России - РИА Новости, 03.03.2022
СМИ: США могут ввести санкции против Индии за импорт вооружений из России
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения санкций в отношении Индии в рамках закона CAATSA в связи с поставками этой стране... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:05
2022-03-03T19:05
в мире
россия
индия
сша
санкции
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения санкций в отношении Индии в рамках закона CAATSA в связи с поставками этой стране российских вооружений, пишет в четверг газета Hill.Согласно этим данным, в ходе состоявшихся в этот день слушаний в сенате помощник госсекретаря по делам Южной Азии Дональд Лу в четверг сообщил конгрессменам, что в Белом доме оценивают, насколько исторически тесные военные контакты РФ и Индии "угрожают нацбезопасности США"."Это вопрос, который мы очень внимательно изучаем. Администрация рассматривает более широко вопрос о том, применять ли (к Индии) санкции в соответствии с законом CAATSA, либо отказаться от них", - сказал Лу.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776339625.html
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в мире, россия, индия, сша, санкции
19:05 03.03.2022
 
СМИ: США могут ввести санкции против Индии за импорт вооружений из России

Hill: США изучают возможность введения санкций против Индии за импорт вооружений из России

© REUTERS / Al DragoБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения санкций в отношении Индии в рамках закона CAATSA в связи с поставками этой стране российских вооружений, пишет в четверг газета Hill.
Согласно этим данным, в ходе состоявшихся в этот день слушаний в сенате помощник госсекретаря по делам Южной Азии Дональд Лу в четверг сообщил конгрессменам, что в Белом доме оценивают, насколько исторически тесные военные контакты РФ и Индии "угрожают нацбезопасности США".
"Это вопрос, который мы очень внимательно изучаем. Администрация рассматривает более широко вопрос о том, применять ли (к Индии) санкции в соответствии с законом CAATSA, либо отказаться от них", - сказал Лу.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:54
СМИ: Байден введет санкции против российских "олигархов" и их семей
 
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