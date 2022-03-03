https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776343575.html

СМИ: США могут ввести санкции против Индии за импорт вооружений из России

СМИ: США могут ввести санкции против Индии за импорт вооружений из России - РИА Новости, 03.03.2022

СМИ: США могут ввести санкции против Индии за импорт вооружений из России

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения санкций в отношении Индии в рамках закона CAATSA в связи с поставками этой стране... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:05

2022-03-03T19:05

2022-03-03T19:05

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санкции

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения санкций в отношении Индии в рамках закона CAATSA в связи с поставками этой стране российских вооружений, пишет в четверг газета Hill.Согласно этим данным, в ходе состоявшихся в этот день слушаний в сенате помощник госсекретаря по делам Южной Азии Дональд Лу в четверг сообщил конгрессменам, что в Белом доме оценивают, насколько исторически тесные военные контакты РФ и Индии "угрожают нацбезопасности США"."Это вопрос, который мы очень внимательно изучаем. Администрация рассматривает более широко вопрос о том, применять ли (к Индии) санкции в соответствии с законом CAATSA, либо отказаться от них", - сказал Лу.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776339625.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, индия, сша, санкции