Канада отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией
Канада отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Белоруссией
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ
Флаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Канада лишает Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле и будет облагать экспорт оттуда тарифом в 35%, сообщила министр финансов страны Христя Фриланд.
"Россия и Белоруссия больше не будут пользоваться льготами, особенно низкими тарифами, которые Канада предлагает другим странам – своим партнерам по Всемирной торговой организации. Вместо этого Россия и Белоруссия подпадают под тариф в 35% на их экспорт в Канаду", - сказала она на пресс-конференции.
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По словам министра, единственной страной, к которой Канада до сих пор применяла такие меры, была Северная Корея.
Фриланд добавила, что западные страны уже ввели беспрецедентно жесткие санкции против России из-за ее действий на Украине и намерены наращивать давление.
Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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