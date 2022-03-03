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Канада отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией
Канада отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией - РИА Новости, 03.03.2022
Канада отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией
Канада лишает Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле и будет облагать экспорт оттуда тарифом в 35%, сообщила министр финансов... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:15
2022-03-03T18:15
россия
в мире
канада
санкции в отношении россии
белоруссия
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Канада лишает Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле и будет облагать экспорт оттуда тарифом в 35%, сообщила министр финансов страны Христя Фриланд."Россия и Белоруссия больше не будут пользоваться льготами, особенно низкими тарифами, которые Канада предлагает другим странам – своим партнерам по Всемирной торговой организации. Вместо этого Россия и Белоруссия подпадают под тариф в 35% на их экспорт в Канаду", - сказала она на пресс-конференции.По словам министра, единственной страной, к которой Канада до сих пор применяла такие меры, была Северная Корея.Фриланд добавила, что западные страны уже ввели беспрецедентно жесткие санкции против России из-за ее действий на Украине и намерены наращивать давление.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
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россия, в мире, канада, санкции в отношении россии, белоруссия
18:15 03.03.2022
 
Канада отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией

Канада отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ
Флаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Канада лишает Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле и будет облагать экспорт оттуда тарифом в 35%, сообщила министр финансов страны Христя Фриланд.
"Россия и Белоруссия больше не будут пользоваться льготами, особенно низкими тарифами, которые Канада предлагает другим странам – своим партнерам по Всемирной торговой организации. Вместо этого Россия и Белоруссия подпадают под тариф в 35% на их экспорт в Канаду", - сказала она на пресс-конференции.
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1 марта, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
По словам министра, единственной страной, к которой Канада до сих пор применяла такие меры, была Северная Корея.
Фриланд добавила, что западные страны уже ввели беспрецедентно жесткие санкции против России из-за ее действий на Украине и намерены наращивать давление.
Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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