https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776328412.html

Канада отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией

Канада отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией - РИА Новости, 03.03.2022

Канада отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией

Канада лишает Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле и будет облагать экспорт оттуда тарифом в 35%, сообщила министр финансов... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:15

2022-03-03T18:15

2022-03-03T18:15

россия

в мире

канада

санкции в отношении россии

белоруссия

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Канада лишает Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле и будет облагать экспорт оттуда тарифом в 35%, сообщила министр финансов страны Христя Фриланд."Россия и Белоруссия больше не будут пользоваться льготами, особенно низкими тарифами, которые Канада предлагает другим странам – своим партнерам по Всемирной торговой организации. Вместо этого Россия и Белоруссия подпадают под тариф в 35% на их экспорт в Канаду", - сказала она на пресс-конференции.По словам министра, единственной страной, к которой Канада до сих пор применяла такие меры, была Северная Корея.Фриланд добавила, что западные страны уже ввели беспрецедентно жесткие санкции против России из-за ее действий на Украине и намерены наращивать давление.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, канада, санкции в отношении россии, белоруссия