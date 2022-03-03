https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776297361.html

Минэкономики ФРГ: российский финансовый рынок больше не ликвиден

Минэкономики ФРГ: российский финансовый рынок больше не ликвиден - РИА Новости, 03.03.2022

Минэкономики ФРГ: российский финансовый рынок больше не ликвиден

Экономические санкции полностью отрезали российский финансовый рынок, он больше не ликвиден, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:23

2022-03-03T16:23

2022-03-03T18:20

минэкономики фрг

экономика

санкции в отношении россии

германия

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роберт хабек

сша

луганская народная республика

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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Экономические санкции полностью отрезали российский финансовый рынок, он больше не ликвиден, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Нужно сказать, что экономические санкции, которые ввело мировое сообщество, Европа и США, в принципе полностью отрезали российский финансовый рынок от международных финансовых рынков, таким образом он больше не ликвиден. Последствия очень далекоидущие", - сказал Хабек.По словам министра, все предприятия в США и Германии, с представителями которых он обсудил сложившуюся в связи с событиями на Украине ситуацию, "полностью поддерживают санкции, хотя они и представляют значительное обременение, хотя их сотрудники затронуты и напряженная ситуация (из-за последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса - ред.) сохраняется для компаний"."Никто не сказал, что это ошибка и нужно прекратить. Солидарность незыблема. Это очень сильный сигнал. Я хочу сказать большое спасибо представителям немецкой экономики", - сказал Хабек.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html

https://ria.ru/20220303/spetsprogramma-1776309451.html

германия

россия

сша

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минэкономики фрг, экономика, санкции в отношении россии, германия, россия, роберт хабек, сша, луганская народная республика