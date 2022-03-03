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В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями
В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями
В условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, которыми надо пользоваться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:54
2022-03-03T11:28
экономика
россия
александр панкин
красноярский экономический форум
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КРАСНОЯРСК, 3 марта - РИА Новости. В условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, которыми надо пользоваться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Нас невозможно изолировать полностью... Конечно, условия будут, наверное, для нас ужесточаться, но будут и открываться внутренние возможности, которыми надо пользоваться", - сказал замминистра во время онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.Больше внимания в связи с этим будет уделяться развитию регионов Сибири, подчеркнул Панкин.
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экономика, россия, александр панкин, красноярский экономический форум
10:54 03.03.2022 (обновлено: 11:28 03.03.2022)
 
В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями

В МИД заявили, что в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КРАСНОЯРСК, 3 марта - РИА Новости. В условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, которыми надо пользоваться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Нас невозможно изолировать полностью... Конечно, условия будут, наверное, для нас ужесточаться, но будут и открываться внутренние возможности, которыми надо пользоваться", - сказал замминистра во время онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.
Больше внимания в связи с этим будет уделяться развитию регионов Сибири, подчеркнул Панкин.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:20
Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков
 
ЭкономикаРоссияАлександр ПанкинКрасноярский экономический форум
 
 
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