https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776197206.html

В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями

В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями

В условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, которыми надо пользоваться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:54

2022-03-03T10:54

2022-03-03T11:28

экономика

россия

александр панкин

красноярский экономический форум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 марта - РИА Новости. В условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, которыми надо пользоваться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Нас невозможно изолировать полностью... Конечно, условия будут, наверное, для нас ужесточаться, но будут и открываться внутренние возможности, которыми надо пользоваться", - сказал замминистра во время онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.Больше внимания в связи с этим будет уделяться развитию регионов Сибири, подчеркнул Панкин.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр панкин, красноярский экономический форум