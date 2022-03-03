https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776197206.html
В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями
В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями
В условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, которыми надо пользоваться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:54
2022-03-03T10:54
2022-03-03T11:28
экономика
россия
александр панкин
красноярский экономический форум
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КРАСНОЯРСК, 3 марта - РИА Новости. В условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, которыми надо пользоваться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Нас невозможно изолировать полностью... Конечно, условия будут, наверное, для нас ужесточаться, но будут и открываться внутренние возможности, которыми надо пользоваться", - сказал замминистра во время онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.Больше внимания в связи с этим будет уделяться развитию регионов Сибири, подчеркнул Панкин.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр панкин, красноярский экономический форум
10:54 03.03.2022 (обновлено: 11:28 03.03.2022)
В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями
В МИД заявили, что в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности