https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776194411.html

Момент санкционного давления Запада нужно пережить, заявил МИД

Момент санкционного давления Запада нужно пережить, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2022

Момент санкционного давления Запада нужно пережить, заявил МИД

Санкционное давление Запада нужно пережить, многое будет зависеть от дипломатической работы России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:43

2022-03-03T10:43

2022-03-03T11:08

санкции в отношении россии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Санкционное давление Запада нужно пережить, многое будет зависеть от дипломатической работы России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."То, что мы видим сегодня, - это всевозможные чинимые препоны в банковской, финансовой, кредитной, иных сферах. Наверное, этот момент надо пережить, многое зависит и от дипломатии - российской и не только от российской", - сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776192752.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире