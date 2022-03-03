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https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776194411.html
Момент санкционного давления Запада нужно пережить, заявил МИД
Момент санкционного давления Запада нужно пережить, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2022
Момент санкционного давления Запада нужно пережить, заявил МИД
Санкционное давление Запада нужно пережить, многое будет зависеть от дипломатической работы России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:43
2022-03-03T11:08
санкции в отношении россии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Санкционное давление Запада нужно пережить, многое будет зависеть от дипломатической работы России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."То, что мы видим сегодня, - это всевозможные чинимые препоны в банковской, финансовой, кредитной, иных сферах. Наверное, этот момент надо пережить, многое зависит и от дипломатии - российской и не только от российской", - сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
10:43 03.03.2022 (обновлено: 11:08 03.03.2022)
 
Момент санкционного давления Запада нужно пережить, заявил МИД

МИД: момент санкционного давления Запада нужно пережить

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Санкционное давление Запада нужно пережить, многое будет зависеть от дипломатической работы России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"То, что мы видим сегодня, - это всевозможные чинимые препоны в банковской, финансовой, кредитной, иных сферах. Наверное, этот момент надо пережить, многое зависит и от дипломатии - российской и не только от российской", - сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:36
В МИД допустили возвращение ситуации с санкциями в нормальное русло
 
Санкции в отношении РоссииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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