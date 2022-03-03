https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776186204.html

Абрамченко: в России созданы условия, которые помогут бороться с санкциями

Абрамченко: в России созданы условия, которые помогут бороться с санкциями - РИА Новости, 03.03.2022

Абрамченко: в России созданы условия, которые помогут бороться с санкциями

В России созданы условия, которые помогут противостоять санкциям западных стран, заявила на Красноярском экономфоруме вице-премьер правительства РФ Виктория... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:12

2022-03-03T10:12

2022-03-03T10:12

экономика

виктория абрамченко

правительство рф

россия

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. В России созданы условия, которые помогут противостоять санкциям западных стран, заявила на Красноярском экономфоруме вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.КЭФ-2022 проходит со 2-4 марта в комбинированном офлайн и онлайн форматах."Созданы механизмы, которые позволяют противостоять ограничениям всех действий против наших граждан и российской экономики. Во многом благодаря накопленному опыту и успешной политике импортозамещения эти санкции последних лет дали хороший импульс развитию многих отраслей экономики", - сказала Абрамченко, выступая на пленарном заседании КЭФ.Она отметила, что меры поддержки способствовали росту производства, новых технологий, наращиванию человеческого капитала. Также она сказала, что уже разработаны меры, направленные на развитие на поддержку наиболее чувствительных отраслей. Особенное внимание малым и средним предприятиям.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776165472.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, виктория абрамченко, правительство рф, россия