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Абрамченко: в России созданы условия, которые помогут бороться с санкциями
Абрамченко: в России созданы условия, которые помогут бороться с санкциями - РИА Новости, 03.03.2022
Абрамченко: в России созданы условия, которые помогут бороться с санкциями
В России созданы условия, которые помогут противостоять санкциям западных стран, заявила на Красноярском экономфоруме вице-премьер правительства РФ Виктория... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:12
2022-03-03T10:12
экономика
виктория абрамченко
правительство рф
россия
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. В России созданы условия, которые помогут противостоять санкциям западных стран, заявила на Красноярском экономфоруме вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.КЭФ-2022 проходит со 2-4 марта в комбинированном офлайн и онлайн форматах."Созданы механизмы, которые позволяют противостоять ограничениям всех действий против наших граждан и российской экономики. Во многом благодаря накопленному опыту и успешной политике импортозамещения эти санкции последних лет дали хороший импульс развитию многих отраслей экономики", - сказала Абрамченко, выступая на пленарном заседании КЭФ.Она отметила, что меры поддержки способствовали росту производства, новых технологий, наращиванию человеческого капитала. Также она сказала, что уже разработаны меры, направленные на развитие на поддержку наиболее чувствительных отраслей. Особенное внимание малым и средним предприятиям.
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экономика, виктория абрамченко, правительство рф, россия
10:12 03.03.2022
 
Абрамченко: в России созданы условия, которые помогут бороться с санкциями

Вице-премьер Абрамченко: в России созданы условия, которые помогут противостоять санкциям

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. В России созданы условия, которые помогут противостоять санкциям западных стран, заявила на Красноярском экономфоруме вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.
КЭФ-2022 проходит со 2-4 марта в комбинированном офлайн и онлайн форматах.
"Созданы механизмы, которые позволяют противостоять ограничениям всех действий против наших граждан и российской экономики. Во многом благодаря накопленному опыту и успешной политике импортозамещения эти санкции последних лет дали хороший импульс развитию многих отраслей экономики", - сказала Абрамченко, выступая на пленарном заседании КЭФ.
Она отметила, что меры поддержки способствовали росту производства, новых технологий, наращиванию человеческого капитала. Также она сказала, что уже разработаны меры, направленные на развитие на поддержку наиболее чувствительных отраслей. Особенное внимание малым и средним предприятиям.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 05:50
Южная Корея хочет исключить свои фирмы из экспортных санкций против России
 
ЭкономикаВиктория АбрамченкоПравительство РФРоссия
 
 
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