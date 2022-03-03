https://ria.ru/20220303/samarskiy_universitet-1776188730.html

Разработана аппаратура для испытаний экстремальной электроники в космосе

Разработана аппаратура для испытаний экстремальной электроники в космосе - РИА Новости, 03.03.2022

Разработана аппаратура для испытаний экстремальной электроники в космосе

Ученые Самарского университета разработали научную аппаратуру для проведения в открытом космосе испытаний отечественной экстремальной электроники на основе... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:20

2022-03-03T10:20

2022-03-03T12:49

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САМАРА, 3 мар — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали научную аппаратуру для проведения в открытом космосе испытаний отечественной экстремальной электроники на основе карбида кремния, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева завершили разработку научной аппаратуры "Карбон-2", предназначенной для проведения в открытом космосе на борту орбитальной лаборатории "Бион-М2" испытаний опытных образцов отечественной космической электроники на основе карбида кремния", — говорится в сообщении.Уточняется, что электронные компоненты космических аппаратов должны выдерживать самые экстремальные условия: широкий диапазон перепадов температуры, сильную космическую радиацию, перегрузки во время запуска, поэтому такую электронику терминологически принято называть экстремальной. По мнению ученых, карбидокремниевые компоненты по своей надежности и отказоустойчивости будут превосходить выпускаемые в настоящее время мировые аналоги.По данным вуза, в настоящее время наиболее массовым полупроводниковым материалом является кремний, однако по ряду характеристик он значительно уступает карбиду кремния, особенно если речь идет о силовой электронике или о работе в экстремальных условиях.В аппаратуре "Карбон-2" будут проводиться испытания прототипов приборных структур, включая оценку их работоспособности в условиях открытого космического пространства. Как ожидают ученые, приборы на основе карбидокремниевых пленок могут оказаться на порядок надежней, точнее и долговечней своих аналогов, выпускаемых в настоящее время мировой космической промышленностью, и могут найти применение в дальних космических миссиях, например, при полетах на Марс.

https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html

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самарский университет, космос - риа наука, марс, университетская наука, навигатор абитуриента, россия