10:20 03.03.2022 (обновлено: 12:49 03.03.2022)
Разработана аппаратура для испытаний экстремальной электроники в космосе
© Фото : Самарский университет, Анар МовсумовСтарший лаборант НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета им. Королева Вадим Танеев проводит контроль качества элекронных узлов научной аппаратуры “Карбон-2”
© Фото : Самарский университет, Анар Мовсумов
САМАРА, 3 мар — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали научную аппаратуру для проведения в открытом космосе испытаний отечественной экстремальной электроники на основе карбида кремния, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева завершили разработку научной аппаратуры "Карбон-2", предназначенной для проведения в открытом космосе на борту орбитальной лаборатории "Бион-М2" испытаний опытных образцов отечественной космической электроники на основе карбида кремния", — говорится в сообщении.
Уточняется, что электронные компоненты космических аппаратов должны выдерживать самые экстремальные условия: широкий диапазон перепадов температуры, сильную космическую радиацию, перегрузки во время запуска, поэтому такую электронику терминологически принято называть экстремальной. По мнению ученых, карбидокремниевые компоненты по своей надежности и отказоустойчивости будут превосходить выпускаемые в настоящее время мировые аналоги.
"Аппаратура "Карбон-2" позволит исследовать влияние факторов открытого космического пространства на свойства и характеристики опытных образцов тонкопленочных приборных структур на основе карбида кремния — этот полупроводниковый материал по твердости уступает лишь алмазу и нитриду бора и считается наиболее перспективным для применения в электронике, работающей в экстремальных условиях. Разработка аппаратуры уже завершена, подготовлена вся конструкторская документация, начаты работы по сборке", — цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета Любовь Курганскую.
По данным вуза, в настоящее время наиболее массовым полупроводниковым материалом является кремний, однако по ряду характеристик он значительно уступает карбиду кремния, особенно если речь идет о силовой электронике или о работе в экстремальных условиях.
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университетВедущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета им. Королева Любовь Курганская проводит контроль качества элекронных узлов научной аппаратуры “Карбон-2”
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Ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета им. Королева Любовь Курганская проводит контроль качества элекронных узлов научной аппаратуры “Карбон-2”
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университет
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университетПечатная плата, используемая для управления научной аппаратурой “Карбон-2”
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Печатная плата, используемая для управления научной аппаратурой “Карбон-2”
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университет
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университетЭлемент полуавтоматической система установки компонентов LPKF ProtoPlace S - SMT, на котором установлены электронные компоненты
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Элемент полуавтоматической система установки компонентов LPKF ProtoPlace S - SMT, на котором установлены электронные компоненты
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университет
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университетПолуавтоматическая система установки компонентов LPKF ProtoPlace S - SMT предназначена для профессиональной сборки прототипов печатных плат и небольших серий в лаборатории. Она помогает осуществить точную регулировку компонентов с помощью микрометрических винтовых регуляторов
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Полуавтоматическая система установки компонентов LPKF ProtoPlace S - SMT предназначена для профессиональной сборки прототипов печатных плат и небольших серий в лаборатории. Она помогает осуществить точную регулировку компонентов с помощью микрометрических винтовых регуляторов
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университет
1 из 4
Ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета им. Королева Любовь Курганская проводит контроль качества элекронных узлов научной аппаратуры “Карбон-2”
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университет
2 из 4
Печатная плата, используемая для управления научной аппаратурой “Карбон-2”
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университет
3 из 4
Элемент полуавтоматической система установки компонентов LPKF ProtoPlace S - SMT, на котором установлены электронные компоненты
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университет
4 из 4
Полуавтоматическая система установки компонентов LPKF ProtoPlace S - SMT предназначена для профессиональной сборки прототипов печатных плат и небольших серий в лаборатории. Она помогает осуществить точную регулировку компонентов с помощью микрометрических винтовых регуляторов
© Фото : Анар Мовсумов, Самарский университет
В аппаратуре "Карбон-2" будут проводиться испытания прототипов приборных структур, включая оценку их работоспособности в условиях открытого космического пространства. Как ожидают ученые, приборы на основе карбидокремниевых пленок могут оказаться на порядок надежней, точнее и долговечней своих аналогов, выпускаемых в настоящее время мировой космической промышленностью, и могут найти применение в дальних космических миссиях, например, при полетах на Марс.