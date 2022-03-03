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Россия и США поддерживают коммуникации, заявил Рябков
Россия и США поддерживают коммуникации, заявил Рябков - РИА Новости, 03.03.2022
Россия и США поддерживают коммуникации, заявил Рябков
Россия и США поддерживают каналы коммуникации, несмотря на текущую ситуацию в отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:26
2022-03-03T11:35
в мире
сергей рябков
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия и США поддерживают каналы коммуникации, несмотря на текущую ситуацию в отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы несомненно поддерживаем каналы коммуникации, тем не менее и с американцами, и с другими западниками. Будем делать это и впредь. Рассчитываем, что все-таки понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не сказать хаоса, в международных отношениях придет в основные западные столицы, и они более ответственно будут подходить к тому, что происходит вокруг них", - сказал дипломат в эфире "РБК".
https://ria.ru/20220303/diplomatiya-1776204086.html
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в мире, сергей рябков, рбк (медиагруппа)
11:26 03.03.2022 (обновлено: 11:35 03.03.2022)
 
Россия и США поддерживают коммуникации, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия и США поддерживают коммуникации

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия и США поддерживают каналы коммуникации, несмотря на текущую ситуацию в отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы несомненно поддерживаем каналы коммуникации, тем не менее и с американцами, и с другими западниками. Будем делать это и впредь. Рассчитываем, что все-таки понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не сказать хаоса, в международных отношениях придет в основные западные столицы, и они более ответственно будут подходить к тому, что происходит вокруг них", - сказал дипломат в эфире "РБК".
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:23
Рябков назвал кризис в отношениях с США следствием курса Вашингтона
 
В миреСергей РябковРБК (медиагруппа)
 
 
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