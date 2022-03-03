https://ria.ru/20220303/ryabkov-1776205148.html

Россия и США поддерживают коммуникации, заявил Рябков

Россия и США поддерживают коммуникации, заявил Рябков - РИА Новости, 03.03.2022

Россия и США поддерживают коммуникации, заявил Рябков

Россия и США поддерживают каналы коммуникации, несмотря на текущую ситуацию в отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:26

2022-03-03T11:26

2022-03-03T11:35

в мире

сергей рябков

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия и США поддерживают каналы коммуникации, несмотря на текущую ситуацию в отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы несомненно поддерживаем каналы коммуникации, тем не менее и с американцами, и с другими западниками. Будем делать это и впредь. Рассчитываем, что все-таки понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не сказать хаоса, в международных отношениях придет в основные западные столицы, и они более ответственно будут подходить к тому, что происходит вокруг них", - сказал дипломат в эфире "РБК".

https://ria.ru/20220303/diplomatiya-1776204086.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей рябков, рбк (медиагруппа)