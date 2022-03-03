https://ria.ru/20220303/razgovor-1776343389.html

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.03.2022

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Вадимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, констатировано, что страны будут РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:04

2022-03-03T19:04

2022-03-03T19:21

россия

саудовская аравия

владимир путин

мухаммед бен сальман

опек

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, констатировано, что страны будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. С удовлетворением констатировано, что страны-участницы "ОПЕК плюс" последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", - говорится в сообщении."Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнерства и условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении."С учетом введенных рядом западных стран антироссийских санкций Владимир Путин акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения, а также изложил принципиальные подходы российской стороны в контексте проводимой специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220217/neft-1773361795.html

https://ria.ru/20220302/lenoblast-1775997941.html

россия

саудовская аравия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, саудовская аравия, владимир путин, мухаммед бен сальман, опек, украина, донбасс, в мире, нефть