19:04 03.03.2022 (обновлено: 19:21 03.03.2022)
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Сальманом
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, констатировано, что страны будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. С удовлетворением констатировано, что страны-участницы "ОПЕК плюс" последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", - говорится в сообщении.
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"Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнерства и условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
"С учетом введенных рядом западных стран антироссийских санкций Владимир Путин акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения, а также изложил принципиальные подходы российской стороны в контексте проводимой специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.