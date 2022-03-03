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Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 03.03.2022
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Вадимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, констатировано, что страны будут РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:04
2022-03-03T19:21
россия
саудовская аравия
владимир путин
мухаммед бен сальман
опек
украина
донбасс
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, констатировано, что страны будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. С удовлетворением констатировано, что страны-участницы "ОПЕК плюс" последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", - говорится в сообщении."Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнерства и условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении."С учетом введенных рядом западных стран антироссийских санкций Владимир Путин акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения, а также изложил принципиальные подходы российской стороны в контексте проводимой специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220217/neft-1773361795.html
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саудовская аравия
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россия, саудовская аравия, владимир путин, мухаммед бен сальман, опек, украина, донбасс, в мире, нефть
19:04 03.03.2022 (обновлено: 19:21 03.03.2022)
 
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Сальманом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, констатировано, что страны будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. С удовлетворением констатировано, что страны-участницы "ОПЕК плюс" последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", - говорится в сообщении.
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"Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнерства и условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
"С учетом введенных рядом западных стран антироссийских санкций Владимир Путин акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения, а также изложил принципиальные подходы российской стороны в контексте проводимой специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
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РоссияСаудовская АравияВладимир ПутинМухаммед бен СальманОПЕКУкраинаДонбассВ миреНефть
 
 
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