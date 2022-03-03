20:55 03.03.2022 (обновлено: 21:16 03.03.2022)
Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной должны быть ратифицированы
Депутат Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной подлежат национальной ратификации
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Некоторые договорённости России и Украины нужно будет закреплять, после чего провести процедуры ратификации, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
Второй раунд переговоров России и Украины состоялся в четверг в Брестской области.
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"Для реализации договорённостей, я не буду сегодня их озвучивать, предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, некоторые договорённости нужно будет закреплять, затем проводить процедуру национальной ратификации…", - рассказал он журналистам.
Достигнутые Россией и Украиной договорённости будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, входящий в российскую делегацию.
"Тянуть с реализацией тех договорённостей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или может быть даже часы, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров, тянуть ни в коем случае не следует. Ответственность чрезвычайно высока. Продолжаем работать", - сказал Слуцкий журналистам по итогам второго раунда переговоров.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.