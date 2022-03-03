https://ria.ru/20220303/ratifikatsiya-1776365106.html

Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной должны быть ратифицированы

Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной должны быть ратифицированы - РИА Новости, 03.03.2022

Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной должны быть ратифицированы

Некоторые договорённости России и Украины нужно будет закреплять, после чего провести процедуры ратификации, заявил глава международного комитета Госдумы РФ... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:55

2022-03-03T20:55

2022-03-03T21:16

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

белоруссия

ситуация в днр и лнр

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776335270_0:21:2994:1705_1920x0_80_0_0_6c60761b7cae082923bf68e6e150a907.jpg

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Некоторые договорённости России и Украины нужно будет закреплять, после чего провести процедуры ратификации, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.Второй раунд переговоров России и Украины состоялся в четверг в Брестской области."Для реализации договорённостей, я не буду сегодня их озвучивать, предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, некоторые договорённости нужно будет закреплять, затем проводить процедуру национальной ратификации…", - рассказал он журналистам.Достигнутые Россией и Украиной договорённости будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, входящий в российскую делегацию."Тянуть с реализацией тех договорённостей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или может быть даже часы, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров, тянуть ни в коем случае не следует. Ответственность чрезвычайно высока. Продолжаем работать", - сказал Слуцкий журналистам по итогам второго раунда переговоров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр, леонид слуцкий (политик)