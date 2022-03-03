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Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной должны быть ратифицированы
Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной должны быть ратифицированы - РИА Новости, 03.03.2022
Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной должны быть ратифицированы
Некоторые договорённости России и Украины нужно будет закреплять, после чего провести процедуры ратификации, заявил глава международного комитета Госдумы РФ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:55
2022-03-03T21:16
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
леонид слуцкий (политик)
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Некоторые договорённости России и Украины нужно будет закреплять, после чего провести процедуры ратификации, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.Второй раунд переговоров России и Украины состоялся в четверг в Брестской области."Для реализации договорённостей, я не буду сегодня их озвучивать, предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, некоторые договорённости нужно будет закреплять, затем проводить процедуру национальной ратификации…", - рассказал он журналистам.Достигнутые Россией и Украиной договорённости будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, входящий в российскую делегацию."Тянуть с реализацией тех договорённостей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или может быть даже часы, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров, тянуть ни в коем случае не следует. Ответственность чрезвычайно высока. Продолжаем работать", - сказал Слуцкий журналистам по итогам второго раунда переговоров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр, леонид слуцкий (политик)
20:55 03.03.2022 (обновлено: 21:16 03.03.2022)
 
Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной должны быть ратифицированы

Депутат Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной подлежат национальной ратификации

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Некоторые договорённости России и Украины нужно будет закреплять, после чего провести процедуры ратификации, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
Второй раунд переговоров России и Украины состоялся в четверг в Брестской области.
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"Для реализации договорённостей, я не буду сегодня их озвучивать, предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия, некоторые договорённости нужно будет закреплять, затем проводить процедуру национальной ратификации…", - рассказал он журналистам.
Достигнутые Россией и Украиной договорённости будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, входящий в российскую делегацию.
"Тянуть с реализацией тех договорённостей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или может быть даже часы, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров, тянуть ни в коем случае не следует. Ответственность чрезвычайно высока. Продолжаем работать", - сказал Слуцкий журналистам по итогам второго раунда переговоров.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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