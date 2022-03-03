https://ria.ru/20220303/rassledovanie-1776166354.html
В селе на юге Сахалина обнаружили тела трех мужчин и ребенка
В селе на юге Сахалина обнаружили тела трех мужчин и ребенка - РИА Новости, 03.03.2022
В селе на юге Сахалина обнаружили тела трех мужчин и ребенка
Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одном из домов в селе Охотском Корсаковского района тел четырех человек, сообщило в четверг... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T06:18
2022-03-03T06:18
2022-03-03T06:18
происшествия
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одном из домов в селе Охотском Корсаковского района тел четырех человек, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Сахалинской области.По предварительным данным, смерть сахалинцев могла наступить от отравления угарным газом из-за ненадлежащего использования дизель-генератора.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.
https://ria.ru/20220302/tela-1776090689.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область
В селе на юге Сахалина обнаружили тела трех мужчин и ребенка
В селе Охотское на юге Сахалина расследуют смерть троих мужчин и ребенка
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одном из домов в селе Охотском Корсаковского района тел четырех человек, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Сахалинской области.
"По факту обнаружения в одном из домов по ул. Луговой … тел троих мужчин и 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в пресс-релизе ведомства.
По предварительным данным, смерть сахалинцев могла наступить от отравления угарным газом из-за ненадлежащего использования дизель-генератора.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.