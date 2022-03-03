https://ria.ru/20220303/rassledovanie-1776166354.html

В селе на юге Сахалина обнаружили тела трех мужчин и ребенка

В селе на юге Сахалина обнаружили тела трех мужчин и ребенка - РИА Новости, 03.03.2022

В селе на юге Сахалина обнаружили тела трех мужчин и ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одном из домов в селе Охотском Корсаковского района тел четырех человек, сообщило в четверг... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T06:18

2022-03-03T06:18

2022-03-03T06:18

происшествия

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одном из домов в селе Охотском Корсаковского района тел четырех человек, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Сахалинской области.По предварительным данным, смерть сахалинцев могла наступить от отравления угарным газом из-за ненадлежащего использования дизель-генератора.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

https://ria.ru/20220302/tela-1776090689.html

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область