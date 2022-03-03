https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776275822.html

В Мордовии отменят QR-коды

В Мордовии отменят QR-коды - РИА Новости, 03.03.2022

В Мордовии отменят QR-коды

Мордовия снимает ряд коронавирусных ограничений и отменяет QR-коды, поскольку в республике пройден пик заболеваемости COVID-19, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:09

2022-03-03T15:09

2022-03-03T15:11

распространение коронавируса

общество

республика мордовия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Мордовия снимает ряд коронавирусных ограничений и отменяет QR-коды, поскольку в республике пройден пик заболеваемости COVID-19, сообщает оперштаб региона.По данным оперштаба Мордовии, общее количество случаев заболевания коронавирусом за прошедшую неделю снизилось на треть, за последние сутки по сравнению с прошлой неделей – в два раза от пиковой нагрузки. Количество вызовов врача на дом с 22 тысяч в сутки в пиковую нагрузку снизилось до 1,5 тысячи за прошедшие сутки."С учётом улучшения ситуации приняты решения о снятии ряда ковидных ограничений. С 9 марта возвращается обычный режим оказания амбулаторно плановой медицинской помощи. Это касается госпитализации в дневные стационары и проведения диспансеризации. Отменяются QR-коды в том числе при посещении торговых центров. Отменяется запрет о нахождении несовершеннолетних лиц в зданиях торговых центров без сопровождения родителей", - говорится в сообщении.Кроме того, возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. С 10 марта отменяется вахтовый режим работы в стационарных учреждениях соцзащиты населения при соблюдении необходимых мер. Отменяется необходимость соблюдения гражданами социальной дистанции."Ношение масок и проведение дезинфекционной обработки остаются в силе", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, республика мордовия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии