https://ria.ru/20220303/qr-kod-1776275822.html
В Мордовии отменят QR-коды
В Мордовии отменят QR-коды - РИА Новости, 03.03.2022
В Мордовии отменят QR-коды
Мордовия снимает ряд коронавирусных ограничений и отменяет QR-коды, поскольку в республике пройден пик заболеваемости COVID-19, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:09
2022-03-03T15:09
2022-03-03T15:11
распространение коронавируса
общество
республика мордовия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Мордовия снимает ряд коронавирусных ограничений и отменяет QR-коды, поскольку в республике пройден пик заболеваемости COVID-19, сообщает оперштаб региона.По данным оперштаба Мордовии, общее количество случаев заболевания коронавирусом за прошедшую неделю снизилось на треть, за последние сутки по сравнению с прошлой неделей – в два раза от пиковой нагрузки. Количество вызовов врача на дом с 22 тысяч в сутки в пиковую нагрузку снизилось до 1,5 тысячи за прошедшие сутки."С учётом улучшения ситуации приняты решения о снятии ряда ковидных ограничений. С 9 марта возвращается обычный режим оказания амбулаторно плановой медицинской помощи. Это касается госпитализации в дневные стационары и проведения диспансеризации. Отменяются QR-коды в том числе при посещении торговых центров. Отменяется запрет о нахождении несовершеннолетних лиц в зданиях торговых центров без сопровождения родителей", - говорится в сообщении.Кроме того, возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. С 10 марта отменяется вахтовый режим работы в стационарных учреждениях соцзащиты населения при соблюдении необходимых мер. Отменяется необходимость соблюдения гражданами социальной дистанции."Ношение масок и проведение дезинфекционной обработки остаются в силе", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика мордовия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:09 03.03.2022 (обновлено: 15:11 03.03.2022)
В Мордовии отменят QR-коды
Мордовия отменит QR-коды из-за улучшения ситуации с коронавирусом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Мордовия снимает ряд коронавирусных ограничений и отменяет QR-коды, поскольку в республике пройден пик заболеваемости COVID-19, сообщает оперштаб региона.
По данным оперштаба Мордовии
, общее количество случаев заболевания коронавирусом за прошедшую неделю снизилось на треть, за последние сутки по сравнению с прошлой неделей – в два раза от пиковой нагрузки. Количество вызовов врача на дом с 22 тысяч в сутки в пиковую нагрузку снизилось до 1,5 тысячи за прошедшие сутки.
"С учётом улучшения ситуации приняты решения о снятии ряда ковидных ограничений. С 9 марта возвращается обычный режим оказания амбулаторно плановой медицинской помощи. Это касается госпитализации в дневные стационары и проведения диспансеризации. Отменяются QR-коды в том числе при посещении торговых центров. Отменяется запрет о нахождении несовершеннолетних лиц в зданиях торговых центров без сопровождения родителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. С 10 марта отменяется вахтовый режим работы в стационарных учреждениях соцзащиты населения при соблюдении необходимых мер. Отменяется необходимость соблюдения гражданами социальной дистанции.
"Ношение масок и проведение дезинфекционной обработки остаются в силе", - подчеркивается в сообщении.